АПЛ. Тоттенхэм - Лидс 2:1. Первый камбэк и первая победа Конте 

Антонио Конте впервые берет три очка в АПЛ в качестве тренера “Тоттенхэма”. Матч непросто складывался для “шпор”. В первом тайме у хозяев ничего не получалось у чужих ворот, “Лидс” выглядел лучше, атаковал острее и перед перерывом гостей вывел вперед Джеймс. Но во втором тайме “Тоттенхэм” преобразился и прижал “Лидс” к его воротам. Камбэк удалось сделать благодаря голам Хейбьерга и Регилона.

Ранее “Лидс” потерял из-за травмы Бэмфорда, а перед стартом игры стало известно, что матч пропустят Рафинья и Родриго. В результате место в старте получил 19-летний Джо Гелхардт, ранее выходивший только на замену, а в делегации команды был 15-летний Арчи Грей, внучатый племянник легенды “Лидса” Эдди Грея, сын и внук экс-игроков “Лидса” Энди Грея и Фрэнка Грея. Из-за травм по-прежнему отсутствуют Кох и Эйлинг.

Но, несмотря на все свои потери, “Лидс” играл в первом тайме с уверенностью и демонстрировал хороший командный футбол. В действиях “Тоттенхэма”, напротив, не было видно четкого плана и понимания за счет чего команда Конте собирается побеждать.

И “Лидс” отправился на перерыв, выигрывая в счете. Харрисон расправился на фланге с Эмерсоном, выполнил точный нижний кросс на дальнюю штангу, а Джеймс опередил в штрафной “шпор” Регилона.

Серия “Тоттенхэма” без ударов в створ ворот соперника продлилась до шести таймов или четырех часов и 32 минут.

