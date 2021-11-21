АПЛ. Тоттенхэм - Лидс 2:1. Первый камбэк и первая победа Конте 

Антонио Конте впервые берет три очка в АПЛ в качестве тренера “Тоттенхэма”. Матч непросто складывался для “шпор”. В первом тайме у хозяев ничего не получалось у чужих ворот, “Лидс” выглядел лучше, атаковал острее и перед перерывом гостей вывел вперед Джеймс. Но во втором тайме “Тоттенхэм” преобразился и прижал “Лидс” к его воротам. Камбэк удалось сделать благодаря голам Хейбьерга и Регилона.

Ранее “Лидс” потерял из-за травмы Бэмфорда, а перед стартом игры стало известно, что матч пропустят Рафинья и Родриго. В результате место в старте получил 19-летний Джо Гелхардт, ранее выходивший только на замену, а в делегации команды был 15-летний Арчи Грей, внучатый племянник легенды “Лидса” Эдди Грея, сын и внук экс-игроков “Лидса” Энди Грея и Фрэнка Грея. Из-за травм по-прежнему отсутствуют Кох и Эйлинг.

Но, несмотря на все свои потери, “Лидс” играл в первом тайме с уверенностью и демонстрировал хороший командный футбол. В действиях “Тоттенхэма”, напротив, не было видно четкого плана и понимания за счет чего команда Конте собирается побеждать.

И “Лидс” отправился на перерыв, выигрывая в счете. Харрисон расправился на фланге с Эмерсоном, выполнил точный нижний кросс на дальнюю штангу, а Джеймс опередил в штрафной “шпор” Регилона.

Серия “Тоттенхэма” без ударов в створ ворот соперника продлилась до шести таймов или четырех часов и 32 минут.

HALF-TIME Spurs 0-1 Leeds



A cagey and tactical affair so far, with Daniel James converting the only clear chance of the half#TOTLEE pic.twitter.com/D28tuzgZWj — Premier League (@premierleague) November 21, 2021

Но сразу же после перерыва она оборвалась. На 46-й минуте Кейн нашел хорошую ударную позицию, но его удар перевел в штангу Мелье. Через несколько мгновений мяч попал в перекладину “Лидса” после удара Сона и рикошета от Льоренте.

“Тоттенхэм” заиграл с интенсивностью и энергией, фулбеки “шпор” Регилон и Эмерсон стали выше встречать соперника, и хозяевам удавалось дольше держать “Лидс” на его половине поля.

Особо активным был Моура. Он провалил первый тайм, но стал действовать гораздо полезнее после перерыва. Именно после паса бразильца Хейбьерг аккуратным ударом положил мяч в угол и сравнял счет.

Бьелса не мог изменить игру с помощью замен, а “Тоттенхэм” не останавливался.

Казалось, что второй гол – это дело времени, и “шпоры” в итоге его забили после стандарта. Мяч после удара Дайера со штрафного и рикошета от стенки попал в штангу, а на добивании проворнее всех был Регилон – 2:1.

“Лидсу” не удалось вернуться в игру, и “Тоттенхэм” довел матч до долгожданной победы. “Шпоры” не забивали и не выигрывали в АПЛ больше месяца.

Antonio Conte enjoyed that one! ???? pic.twitter.com/p6O5XWDBHX — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 21, 2021

Чемпионат Англии, двенадцатый тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”, 58989 зрителей

“Тоттенхэм” – “Лидс” 2:1

Голы: Хейбьерг 58, Регилон 69 – Джеймс 44

“Тоттенхэм”: Льорис – Танганга (Санчес 68), Дайер, Дэвис – Эмерсон, Хейбьерг, Уинкс, Регилон (Сессеньон 79) – Моура (Деле Алли 88), Сон – Кейн

“Лидс”: Мелье – Стрейк, Купер, Филлипс, Льоренте – Форшоу (Робертс 72) – Харрисон, Клих (Фирпо 59), Джеймс, Даллас – Гелхардт (Маккинстри 87)

Предупреждения: Эмерсон 90+1 – Гелхардт 30, Форшоу 65, Купер 67, Филлипс 90+4