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Конте: До игры с Лидсом я переживал из-за физического состояния игроков

Англия
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Коуч "шпор" подвел итоги матча против команды Бьелсы

Конте: До игры с Лидсом я переживал из-за физического состояния игроков

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал победу над "Лидсом" в матче 12-го тура АПЛ.

"У нас было достаточно сложностей в первом тайме. Нам было непросто и тактически, и физически и с точки зрения интенсивности. Во втором тайме мы изменились и хотели играть с такой же интенсивностью, как и "Лидс".

До игры я переживал из-за физического состояния игроков, о том, смогут ли они играть интенсивно все 90 минут. Очень рад, что во втором тайме мы заслужили победу, создали много моментов для взятия ворот. Я сказал своим игрокам, что это точка отсчета, если мы хотим развиваться дальше.

Настроение болельщиков зависело от нас. В первом тайме игра для нас не складывалась. Возможно, пропустить гол в конце тайма – это хорошо. В перерыве игроки показали мне, что могут выиграть эту игру.

Я внес коррективы для игры во втором тайме. Я посмотрел статистику: "Лидс" – лучшая команда в лиге по пробегу. Во втором тайме мы были лучше их по интенсивности. Мы заслужили победу", – рассказал итальянец.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
BBC

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