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Почеттино недоволен своим положением в Париже. Маурисио готов возглавить МЮ
Внутри – больше подробностей
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино хочет поработать с первой командой "Манчестер Юнайтед". Напомним, руководство "дьяволов" уволило Оле Гуннара Сульшера после поражения Роналду и компании "Уотфорду" (4:1).
Как сообщает источник, Почеттино уже сообщил своему окружению, что он не против возглавить манкунианцев летом. Специалист недоволен своим положением в парижском клубе. Якобы Маурисио устал управлять раздевалкой "ПСЖ", также его отношения со спортивным директором Леонардо – не самые теплые.
Важно, что сам Почеттино живет в отеле, а его семья осталась в Лондоне, где тренер ранее работал с "Тоттенхэмом".
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