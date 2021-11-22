Почеттино недоволен своим положением в Париже. Маурисио готов возглавить МЮ

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино хочет поработать с первой командой "Манчестер Юнайтед". Напомним, руководство "дьяволов" уволило Оле Гуннара Сульшера после поражения Роналду и компании "Уотфорду" (4:1).

Как сообщает источник, Почеттино уже сообщил своему окружению, что он не против возглавить манкунианцев летом. Специалист недоволен своим положением в парижском клубе. Якобы Маурисио устал управлять раздевалкой "ПСЖ", также его отношения со спортивным директором Леонардо – не самые теплые.

Важно, что сам Почеттино живет в отеле, а его семья осталась в Лондоне, где тренер ранее работал с "Тоттенхэмом".