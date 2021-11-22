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Почеттино недоволен своим положением в Париже. Маурисио готов возглавить МЮ

Англия
(1 голосов)

Внутри – больше подробностей

Почеттино недоволен своим положением в Париже. Маурисио готов возглавить МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино хочет поработать с первой командой "Манчестер Юнайтед". Напомним, руководство "дьяволов" уволило Оле Гуннара Сульшера после поражения Роналду и компании "Уотфорду" (4:1).

Как сообщает источник, Почеттино уже сообщил своему окружению, что он не против возглавить манкунианцев летом. Специалист недоволен своим положением в парижском клубе. Якобы Маурисио устал управлять раздевалкой "ПСЖ", также его отношения со спортивным директором Леонардо – не самые теплые.

Важно, что сам Почеттино живет в отеле, а его семья осталась в Лондоне, где тренер ранее работал с "Тоттенхэмом".

Читайте такжеПочеттино: Если после десяти минут игры ПСЖ не ведет 3:0, то реакция у всех такая: "Пф, что за разочарование!"

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В статье: Маурисио Почеттино Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (4)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
22.11.2021 в 09:57
В МЮ теж роздягальнею прийдеться керувати!
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0
-1
prockop4uck (Киев)
22.11.2021 в 11:04
Почему? В МЮ же нет месси, а где месси - там истерики в раздевалке. Что в сборной, что в клубе
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+3
0
kre4et (Киев)
22.11.2021 в 11:21
Можно подумать, что с кристиной всё просто! Вспомни истерики кристины при Сарри, Аллегри вообще отказался от этой истерички.
0
-1
prockop4uck (Киев)
22.11.2021 в 11:31
Не встречал такие новости, но в любом случаи 1.5 итальянца никак не перекрывают каждого тренера сборной и клуба месси. Каждый тренер ему не такой Даже лысый шарлатан писал в мемуарах, что не вернется в барсу пока там будет месси. Не знаю, может такой котик хороший как ты найдет подобный отзыв и о кристинке.
+1
0


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