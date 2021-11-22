Родри разрядил пушку, пока Зинченко был на лавке. Ман Сити – Эвертон 3:0. Обзор матча и видео голов

21 ноября на стадионе "Этихад" в Манчестере прошел матч 12-го тура АПЛ между "Манчестер Сити" и "Эвертоном". На 44-й минуте первый гол забил Рахим Стерлинг после блестящей передачи Жоау Канселу. На 55-й минуте красиво разрядил пушку опорный хавбек Родриго Эрнандес, а под занавес встречи третий мяч провел полузащитник Бернарду Силва.

Таким образом, "горожане" набрали 26 очков в 12 турах и занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, Эвертон" (15) — на 11-м месте. Лидер – лондонский "Челси" (29 очков).

Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Англии между "Сити" и "Эвертоном".

Манчестер. "Этихад".

"Манчестер Сити" – "Эвертон" 3:0

Голы: Стерлинг (44), Родри (55), Бернарду Силва (86)