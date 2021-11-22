Английский и вторая половинка. Прояснились причины, почему Зидан не хочет возглавить МЮ

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отклонил предложение боссов "Манчестер Юнайтед" возглавить первую команду "красных дьяволов". Напомним, после поражения "Уотфорду" со счетом 4:1 руководство манкунианцев уволило Оле Гуннара Сульшера.

Как сообщает портал Сuatro, французский специалист не желает работать в "Юнайтед" из-за плохого знания английского языка, а также нежелания супруги переезжать в Манчестер. Отмечается, что в будущем Зизу хотел бы поработать либо со сборной Франции, либо с "ПСЖ".

После 12 туров чемпионата Англии "МЮ" идет на 8-й строчке (17 очков). Лидер первенства – лондонский "Челси" (29 баллов).