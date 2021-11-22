Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Английский и вторая половинка. Прояснились причины, почему Зидан не хочет возглавить МЮ
London is the capital of Great Britain
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отклонил предложение боссов "Манчестер Юнайтед" возглавить первую команду "красных дьяволов". Напомним, после поражения "Уотфорду" со счетом 4:1 руководство манкунианцев уволило Оле Гуннара Сульшера.
Как сообщает портал Сuatro, французский специалист не желает работать в "Юнайтед" из-за плохого знания английского языка, а также нежелания супруги переезжать в Манчестер. Отмечается, что в будущем Зизу хотел бы поработать либо со сборной Франции, либо с "ПСЖ".
После 12 туров чемпионата Англии "МЮ" идет на 8-й строчке (17 очков). Лидер первенства – лондонский "Челси" (29 баллов).
Популярное сейчас
- Моуриньо - о дебюте Шевченко в Дженоа: Рад за себя и разочарован за него, но однажды все изменится
- Динамо - Бавария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лига чемпионов
- 18-летний злой гений для Шевченко. ВИДЕО, как Дженоа проиграл Роме
- Владельцы Манчестер Юнайтед решили уволить Сульшера
- Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО
- Куражился, как мог: сербский бомбардир затроллил Роналду банкой кока-колы