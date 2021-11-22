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Английский и вторая половинка. Прояснились причины, почему Зидан не хочет возглавить МЮ

Англия
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Английский и вторая половинка. Прояснились причины, почему Зидан не хочет возглавить МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отклонил предложение боссов "Манчестер Юнайтед" возглавить первую команду "красных дьяволов". Напомним, после поражения "Уотфорду" со счетом 4:1 руководство манкунианцев уволило Оле Гуннара Сульшера.

Как сообщает портал Сuatro, французский специалист не желает работать в "Юнайтед" из-за плохого знания английского языка, а также нежелания супруги переезжать в Манчестер. Отмечается, что в будущем Зизу хотел бы поработать либо со сборной Франции, либо с "ПСЖ".

После 12 туров чемпионата Англии "МЮ" идет на 8-й строчке (17 очков). Лидер первенства – лондонский "Челси" (29 баллов).

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В статье: Зинедин Зидан Манчестер Юнайтед
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Источник:
Cuatro

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