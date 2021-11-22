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Защитник Тоттенхэма – о Конте: Одни из худших недель в моей жизни с точки зрения тренировок
Засыпает со словами Антонио на устах
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник лондонского "Тоттенхэма" Серхио Регилон прокомментировал работу с новым главным тренером "шпор" Антонио Конте. Итальянец возглавил команду в начале ноября, победа над "Лидсом" (2:1) стала для него первой после возвращения в АПЛ и на посту менеджера "Тоттенхэма".
"Мы много работали на протяжении последних недель и во время международного перерыва. Это одни из худших недель в моей жизни в плане тренировок. Тем не менее, мы переносим практические наработки с занятий на поле".
"Конте – фанатик футбола. Он всегда говорит о футболе: на тренировках, перед тренировками, после тренировок. Теперь я ложусь спать, думая о футболе и тактических аспектах на своей позиции".
???? "We are working so hard, the last weeks and the international break have been the worst weeks of my life!" ????— Football Daily (@footballdaily) November 21, 2021
Sergio Reguilón reveals the intensity of the training sessions working with Antonio Conte pic.twitter.com/gQ0FrFtaB5
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