Защитник Тоттенхэма – о Конте: Одни из худших недель в моей жизни с точки зрения тренировок

Защитник лондонского "Тоттенхэма" Серхио Регилон прокомментировал работу с новым главным тренером "шпор" Антонио Конте. Итальянец возглавил команду в начале ноября, победа над "Лидсом" (2:1) стала для него первой после возвращения в АПЛ и на посту менеджера "Тоттенхэма".

???? "We are working so hard, the last weeks and the international break have been the worst weeks of my life!" ????



Sergio Reguilón reveals the intensity of the training sessions working with Antonio Conte pic.twitter.com/gQ0FrFtaB5