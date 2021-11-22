Защитник Тоттенхэма – о Конте: Одни из худших недель в моей жизни с точки зрения тренировок

Защитник лондонского "Тоттенхэма" Серхио Регилон прокомментировал работу с новым главным тренером "шпор" Антонио Конте. Итальянец возглавил команду в начале ноября, победа над "Лидсом" (2:1) стала для него первой после возвращения в АПЛ и на посту менеджера "Тоттенхэма".

"Мы много работали на протяжении последних недель и во время международного перерыва. Это одни из худших недель в моей жизни в плане тренировок. Тем не менее, мы переносим практические наработки с занятий на поле".

"Конте – фанатик футбола. Он всегда говорит о футболе: на тренировках, перед тренировками, после тренировок. Теперь я ложусь спать, думая о футболе и тактических аспектах на своей позиции".