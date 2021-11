Саутгейт подписал новый контракт со сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт официально продлил контракт.

51-летний специалист будет руководить национальной командой до конца 2024 года.

Напомним, что Саутгейт возглавляет на постоянной основе сборную Англии с ноября 2016 года. До этого он провел четыре матча с приставкой “исполняющего обязанности”.

Во главе “трех львов” наставник дошел до полуфинала ЧМ-2018, а также финала Евро-2020.

Here to stay ????



We're delighted to confirm that Gareth Southgate has extended his #ThreeLions contract through to 2024. pic.twitter.com/X3SGaU168f