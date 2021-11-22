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Саутгейт подписал новый контракт со сборной Англии
Специалист будет руководить национальной командой до 2024 года
Фото: englandfootball.com
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт официально продлил контракт.
51-летний специалист будет руководить национальной командой до конца 2024 года.
Напомним, что Саутгейт возглавляет на постоянной основе сборную Англии с ноября 2016 года. До этого он провел четыре матча с приставкой “исполняющего обязанности”.
Во главе “трех львов” наставник дошел до полуфинала ЧМ-2018, а также финала Евро-2020.
Here to stay ????— England (@England) November 22, 2021
We're delighted to confirm that Gareth Southgate has extended his #ThreeLions contract through to 2024. pic.twitter.com/X3SGaU168f
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