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Саутгейт подписал новый контракт со сборной Англии

Англия
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Специалист будет руководить национальной командой до 2024 года

Саутгейт подписал новый контракт со сборной Англии

Фото: englandfootball.com

Новина українською

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт официально продлил контракт.

51-летний специалист будет руководить национальной командой до конца 2024 года.

Напомним, что Саутгейт возглавляет на постоянной основе сборную Англии с ноября 2016 года. До этого он провел четыре матча с приставкой “исполняющего обязанности”.

Во главе “трех львов” наставник дошел до полуфинала ЧМ-2018, а также финала Евро-2020.

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В статье: Англия Гарет Саутгейт
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Источник:
englandfootball.com

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