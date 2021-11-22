Сульшер не был главной проблемой МЮ. Ничего не изменится, пока клуб будет в руках дилетантов

“Любому, кто готовит пособие о том, как нужно менять тренера, полезно наблюдать за тем, что происходит на “Олд Траффорд”. Просто следите за их решениями, а потом делайте все наоборот. Действия “Юнайтед” в последние месяцы работы Сульшера можно описать одним слово: бессмыслица”, – пишет Джейми Каррагер в The Telegraph.

“Манчестер Юнайтед” позиционирует себя как крупнейший клуб Англии, если не всего мира, но события последних недель выставляют клуб, его владельцев, команду, игроков и тренера как посмешище. Один из руководителей клуба АПЛ признается The Independent, что был шокирован, когда Сульшер летом получил новый контракт на три года, и отметил, что соперники восприняли это как хорошую вещь для себя. Кевин Де Брюйне рассказывал, что перед дерби с “Юнайтед” Гвардиола отменил традиционную тактическую тренировку, на которой “Сити” отрабатывает специфические маневры против соперника. Причина – никто не понимал, как будет играть “Юнайтед”. У МЮ сезона 2021/22 не было даже приблизительного намека на какой-то стиль и идею игры.

Антонио Конте ждал звонка от боссов “Манчестер Юнайтед” после матча с “Ливерпулем” (0:5), но кредит доверия Сульшера еще не был исчерпан. Через неделю один из лучших тренеров мира принял “Тоттенхэм”. “Юнайтед” нужно было проиграть “Сити”, затем проиграть “Уотфорду”, чтобы боссы клуба наконец-то проснулись. Майкл Каррик будет руководить командой до того, как будет найден временный тренер до конца сезона. Получается, что Каррик исполняет функцию и.о. до назначения и.о. Не абсурд ли это?

Никто не может назвать Сульшера плохим человеком. Он очень любит “Манчестер Юнайтед” и желает клубу всего наилучшего. Он сделал то, что от него требовалось после назначения в декабре 2018 года. Токсичное правление Моуриньо просто разрывало клуб на кусочки. Команда была разбита. Сульшеру удалось “вернуть улыбки” игрокам и болельщикам, “Юнайтед” провел несколько удачных матчей и чудом выбил “Пари Сен-Жермен” из Лиги чемпионов. Но нужно было ли назначать Сульшера на постоянной основе? Еще в 2018-м году он больше не мог считаться молодым тренером, и за плечами у него был только вылет с “Кардиффом” и два года в норвежском чемпионате. Но Сульшер был “своим”, его назначение было романтичной и сентиментальной идеей, Сульшер должен вернуть “Манчестер Юнайтед” его DNA, он, герой финала ЛЧ-1999, представлял собой “The United Way”. Но к футболу как таковому это отношения не имеет.

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Первые тревожные знаки уже были в конце сезона 2018/2019 – “Манчестер Юнайтед” выиграл всего два матча из последних 12, в 37-м и 38-м турах Премьер-лиги МЮ не смог выиграть у вылетевших “Хаддерсфилда” и “Кардиффа”. “Юнайтед” занял шестое место и не попал в Лигу чемпионов. Но Сульшер остался.

В эмоциональном интервью после своей отставки Сульшер назвал достижениями третье и второе место “Манчестер Юнайтед” в двух последующих сезонах. Но разве таким должен быть “The United Way”? Нужно ли гордиться тем, что команда уступила 33 очка “Ливерпулю” в его чемпионском сезоне? Второй позицией в полуфабрикатном прошлом сезоне, когда один из конкурентов провел год без центральных защитников, а другой сменил тренера посреди кампании? Ни одного трофея с Сульшером, одна Лига Европы, Кубок Англии и Кубок лиги у ван Гала и Моуриньо на двоих. Таковы ли должны быть стандарты клуба, который после ухода Фергюсона потратил на трансферы более миллиарда фунтов, и имеет зарплатную ведомость в более чем 300 млн фунтов (самую высокую в лиге)?

Но самим назначением Сульшера и последующим доверием к нему “Манчестер Юнайтед” снизил свои стандарты.

Сульшер был удобным тренером для владельцев клуба, семьи Глейзеров. Они продолжают ежегодно получать дивиденды от своих акций в клубе (этого не делает никто из владельцев клубов АПЛ, кроме них). Сульшер был удобным тренером и для гендиректора клуба Эда Вудворда и его приближенных. Сульшер не был требовательным, он не устраивал скандалов, он мягкий и приятный человек, и не собирался выводить на чистую воду откровенно безграмотных в футбольных вопросах боссов МЮ. Они не смогли бы выдержать эмоциональность, требовательность и откровенность Конте. В свое время Клопп отказался от работы в МЮ именно после общения с Вудвордом. Его удивило, что гендиректор “Юнайтед” говорил о футболе как о Диснейленде. Дэвид Мойес не мог определиться – “Вудворд клоун или чертов гений”?

Кроме того, Вудворд, который собирался в отставку в конце года, не хотел, чтобы его последним решением было увольнение тренера. Но он и не хотел, чтобы это было первое решение его сменщика Ричарда Арнольда.

И еще одна причина, самая банальная. У “Манчестер Юнайтед” просто не было плана на случай, если у Сульшера что-то не получится. “Астон Вилла”, “Норвич” и “Тоттенхэм”, сменив тренеров до международной паузы, действовали быстро, и на опережение. Боссы МЮ просто потеряли время. И их можно назвать профессионалами?

Вместо того, чтобы перечислять все ошибки Вудворда и его подчиненных, достаточно открыть страницу “трансферы Манчестер Юнайтед” в transfermarkt. Сложно себе представить еще какую-то команду, которая настолько бы сдала после трансферов Варана, Санчо и Роналду.

“Манчестер Юнайтед” делает трансферы без какого-то представления, нужен ли этот футболист тренеру, и как он впишется в игру команды. Что случилось с Джейдоном Санчо? Нужен ли бы Роналду? Можно копнуть глубже – стоил ли Магуайр 80 млн фунтов? Как 50-миллионный Уан-Биссака был выбран среди 804 других кандидатов на позицию правого защитника? Кто решил заплатить 37 млн фунтов за Амада Диалло? 40 млн за ван де Бека, который до матча с “Уотфордом” сыграл в чемпионате всего 15 минут? Погба летом уйдет бесплатно, поскольку “Юнайтед” не продал его в свое время за 100 млн фунтов. Как и Джесси Лингард. Зачем было продлевать контракты с Эриком Байи и Хуаном Матой?

Конечно, клубов-соперников тешил весь этот беспорядок, но полная безграмотность боссов МЮ в управлении клубом вызывает даже какую-то неловкость.

Каким бы не был приятным человеком Сульшер, но и он принимал иногда решения, вредившие команде. Магуайр, Шоу, Уан-Биссака, Мактомини, Фернандеш были любимчиками тренера, и играли, даже когда находились явно не форме. После матча с “Лестером” (2:4) Сульшер спросил у команды что не так. Эрик Байи смело спросил, почему в основе вышел Харри Магуайр, который пропустил несколько недель из-за травмы и успел провести только одну тренировку. Сульшер принялся только защищать себя. Зачем тогда было спрашивать?

Известно, что норвежский тренер видел себя в роли “менеджера” и не занимался тренировками, поручив эту работу Майклу Каррику и Кирану Маккенне, бывшему тренеру команды U-18. Игрокам не нравились “слишком британские занятия”, они с завистью слушали рассказы своих коллег по сборных о методах работы Клоппа, Гвардиолы, Тухеля. И Сульшера все устраивало. Когда клуб предложил ему нанять более опытных специалистов в свой тренерский штаб, он отказался. Почему? В последние месяцы было очевидно, что какой бы план на игру не отрабатывался на тренировках, его не получалось реализовать в матче (провальный высокий прессинг против “Ливерпуля”, провальный низкий блок против “Манчестер Сити”, провальные все аспекты игры против “Уотфорда”). И более чем странно, что только Сульшер покидает клуб, а Каррик и Маккенна, которые по сути ответственны за уровень подготовки команды, остаются. “Мы не знали, что делать с мячом”, – говорил Де Хеа после матча с “Уотфордом”. Это был приговор не только Сульшеру, но и всей его команде.

Но Каррик остается, Маккенна остается и Майк Филан тоже остается.

Фраза в коммюнике “Юнайтед” о том, что клуб назначит до конца сезона временного тренера, указывает на то, что их желанный кандидат пока не доступен. Все указывает на то, что это Маурисио Почеттино. По странному стечению обстоятельств, за день до увольнения Сульшера во всех британских СМИ появились интервью аргентинского тренера “Пари Сен-Жермен”. Жизнь в Париже его явно не устраивает, и он хочет вернуться в АПЛ.

Что делать сейчас? В СМИ всплывают всевозможные варианты – Ральф Рангник, Лоран Блан, Руди Гарсия, Эрнесто Вальверде, Паулу Фонсека, Люсьен Фавр. Якобы заинтересованность проявил и Стив Брюс.

Это уже похоже на анекдот. Но “Юнайтед” приучил нас ломать все представления о логике.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine