Вудворд может остаться в Манчестер Юнайтед до лета

Исполнительный вице-председатель "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд может отложить свой уход из клуба. Он может задержаться на своем посту до лета 2022 года, сообщает Sky Sports.

Вудворд должен был покинуть свою должность в конце 2021 года, об чем было сообщено официально.

Но теперь уход Вудворд откладывается из-за ситуации с главным тренером "МЮ". В воскресенье Уле Гуннар Сульшер ушел с этого поста и сейчас команда ищет ему замену. Причем новый тренер должен будет работать с командой до лета 2022 года, а затем "Манчестер" постарается найти более долгосрочный вариант.