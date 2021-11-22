Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каррик: Я готов выполнять обязанности наставника команды столько, сколько потребуется
Макйл уверен, что справится с возложенными на него обязанностями
Фото: vesti.ru
Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик высказался об увольнении с поста наставника команды Уле-Гуннара Сульшера, а также оценил собственные перспективы.
"Для меня было удовольствием работать с Уле. Я желаю ему всего наилучшего. Оказаться на этой должности — большая честь. Сейчас я сосредоточен на следующем матче. Мы ждём с нетерпением завтрашнюю игру.
Я готов выполнять обязанности наставника команды столько, сколько потребуется. Будь-то одна команда, две или сколько бы там ни было. Но сейчас я думаю только о завтрашнем дне", — цитирует Кэррика пресс-служба "Манчестер Юнайтед".
Завтра, 23 ноября, "Манчестер Юнайтед" проведёт матч с "Вильярреалом".
Популярное сейчас
- Интер и Шахтер рассудит бригада арбитров из Румынии
- Моуриньо - о дебюте Шевченко в Дженоа: Рад за себя и разочарован за него, но однажды все изменится
- 18-летний злой гений для Шевченко. ВИДЕО, как Дженоа проиграл Роме
- Бомба-ракета! ВИДЕО невероятного по силе гола хавбека МанСити в игре с Эвертоном
- Куражился, как мог: сербский бомбардир затроллил Роналду банкой кока-колы
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три