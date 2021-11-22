Каррик: Я готов выполнять обязанности наставника команды столько, сколько потребуется

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик высказался об увольнении с поста наставника команды Уле-Гуннара Сульшера, а также оценил собственные перспективы.

"Для меня было удовольствием работать с Уле. Я желаю ему всего наилучшего. Оказаться на этой должности — большая честь. Сейчас я сосредоточен на следующем матче. Мы ждём с нетерпением завтрашнюю игру.

Я готов выполнять обязанности наставника команды столько, сколько потребуется. Будь-то одна команда, две или сколько бы там ни было. Но сейчас я думаю только о завтрашнем дне", — цитирует Кэррика пресс-служба "Манчестер Юнайтед".

Завтра, 23 ноября, "Манчестер Юнайтед" проведёт матч с "Вильярреалом".