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Пол Мерсон: Из-за Роналду Сульшер выкинул план на сезон. С Криштиану МЮ не стал лучше

Англия
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(2 голосов)

Непопулярное мнение

Пол Мерсон: Из-за Роналду Сульшер выкинул план на сезон. С Криштиану МЮ не стал лучше

фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Бывший нападающий "Арсенала" Пол Мерсон выразил мнение о приходе нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" и увольнении Оле-Гуннара с поста главного тренера. "МЮ" подписал португальца только из-за интереса "Сити", – заявил он.

"Мне жаль Сульшера. В начале сезона у него был план, в прошлом сезоне "МЮ" стал вторым. Он долгое время хотел Джейдона Санчо, получил его, Кавани продлили еще на год.

Был виден план: Кавани играет каждый второй матч, Санчо на одном флаге, Рашфорд на другом, Гринвуд выходит на замену. Есть темп, сила, энергия, молодость, уровень.

А затем перед началом сезона Сульшеру дают Роналду. Думаю, из-за этого весь план выкинули в окно. С Роналду "МЮ" не стал лучше.

Невозможно выдать серию из 29 матчей без поражений, не играя в определенном стиле, и Санчо стал очередным оружием для этого стиля. С Роналду же в атаке больше нет этого оружия для игры на контратаках. Бруну был их лучшим игроком в прошлом сезоне – сейчас у него едва получается игра!

Для Сульшера это все сложилось как снежный ком. У него был план, и из-за ситуации с Роналду его пришлось выкинуть в окно. "МЮ" подписал его только из-за интереса "Манчестер Сити", – написал эксперт Sky Sports в своей колонке.

Напомним, что Оле-Гуннар Сульшер был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" после матча с "Уотфордом"(1:4). "Дьяволы" идут на 8 месте после 12 туров, набрав 17 очков.

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В статье: Криштиану Роналду Оле Гуннар Сульшер Арсенал Манчестер Юнайтед Пол Мерсон
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Источник:
skysports.com

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Комментарии (4)
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Zapp Brannigan (Київ)
22.11.2021 в 19:49
Більше того, Юве так само постраждав від орієнтації на Роналду. Бо вони ще й розпродали купу нормальних гравців, як його взяли... І зараз, після уходу Роналду Юве тупо нікому тягнуть навіть.
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0
-1
andriys0 (Ромни)
22.11.2021 в 19:45
Ці експерти футбол взагалі дивляться? Роналду став на 9ки Кавані, останній взагалі не грав бо травмований старт сезону, Решфорд травмованийна старті, Роналду грає в центрі нападу, що взагалі заважал Санчо грати на будь-якому краю атаки? Чому один з найкращих крайків світу під керівництвом Олє сидів на банці ще до приходу Роналду? Варто згадати старт сезону без Роналду, перемога на лідсом чудо просвітлення Погба, далі абсолютно все те саме що було і до і після приходу португальця, вистраждали нічию з ніяким Саутгемптоном, далі 3ий тур отримували весь матч по морді від Вулвз які стартували з двух поразок, і лише завдяки сейвам Де Хеа та лівому голу Грінвуда відскочили 0-1. Без Роналду МЮ вже б на цей момент оформив путівку у ЛЄ другий сезон поспіль.
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0
kapkan (Луганск)
22.11.2021 в 19:39
Хоть кто-то это замечает, а то все привыкли только хвалить и восхищаться Роналду.
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sergio07 (Запоріжжя)
22.11.2021 в 19:37
Треба бути сліпим, щоб цього не бачити
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