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Пол Мерсон: Из-за Роналду Сульшер выкинул план на сезон. С Криштиану МЮ не стал лучше
Непопулярное мнение
фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший нападающий "Арсенала" Пол Мерсон выразил мнение о приходе нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" и увольнении Оле-Гуннара с поста главного тренера. "МЮ" подписал португальца только из-за интереса "Сити", – заявил он.
"Мне жаль Сульшера. В начале сезона у него был план, в прошлом сезоне "МЮ" стал вторым. Он долгое время хотел Джейдона Санчо, получил его, Кавани продлили еще на год.
Был виден план: Кавани играет каждый второй матч, Санчо на одном флаге, Рашфорд на другом, Гринвуд выходит на замену. Есть темп, сила, энергия, молодость, уровень.
А затем перед началом сезона Сульшеру дают Роналду. Думаю, из-за этого весь план выкинули в окно. С Роналду "МЮ" не стал лучше.
Невозможно выдать серию из 29 матчей без поражений, не играя в определенном стиле, и Санчо стал очередным оружием для этого стиля. С Роналду же в атаке больше нет этого оружия для игры на контратаках. Бруну был их лучшим игроком в прошлом сезоне – сейчас у него едва получается игра!
Для Сульшера это все сложилось как снежный ком. У него был план, и из-за ситуации с Роналду его пришлось выкинуть в окно. "МЮ" подписал его только из-за интереса "Манчестер Сити", – написал эксперт Sky Sports в своей колонке.
Напомним, что Оле-Гуннар Сульшер был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" после матча с "Уотфордом"(1:4). "Дьяволы" идут на 8 месте после 12 туров, набрав 17 очков.
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