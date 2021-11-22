Ни Облак, ни Эдерсон не попали в список претендентов на премию ФИФА The Best лучшему вратарю года

ФИФА назвала футболистов, которые претендуют на премию The Best лучшему голкиперу 2021 года. Шорт-листы составляет группа экспертов, в составе которой бывшие футболисты.

В перечень кандидатов попали Алиссон ("Ливерпуль"), Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ"), Эдуар Менди ("Челси"), Мануэль Нойер ("Бавария") и Каспер Шмейхель ("Лестер").

Шорт-листы отобраны группой экспертов, в составе которой бывшие футболисты: Али Аль-Хабси (Оман), Харед Борхетти (Мексика), Тим Кэйхилл (Австралия), Жереми Нжитап (Камерун), Жулио Сезар (Бразилия), Юрген Клинсманн (Германия), Алекси Лалас (США), Хавьер Маскерано (Аргентина), Райан Нелсен (Новая Зеландия) и Давид Трезеге (Франция).

Победитель будет выбран по итогам голосования, которое пройдет с 22 ноября по 10 декабря 2021 года.

Напомним, что церемония вручения наград The Best состоится 17 января 2022-го года.