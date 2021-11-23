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Вилли Кабальеро назвал лучшего вратаря мира

Англия
(1 голосов)

И это не Нойер или Алиссон

Вилли Кабальеро назвал лучшего вратаря мира

Новина українською

Бывший голкипер "Челси" Вилли Кабальеро дал высокую оценку уровню игры вратаря синих Эдуара Менди.

"Я уверен, что Эд Менди — лучший голкипер в мире. Он был лучшим в прошлом году, да и сейчас остаётся таковым. Когда он только перешёл в "Челси", я увидел на тренировке, что он очень одарён в плане мощи и скорости. Он так быстро ныряет за мячом. У Менди очень длинные руки, все голкиперы этого хотят. В каждой игре он спокоен. Менди прибавляет в игре ногами. Он приносит очки "Челси". Ему нравится выступать на таком уровне и не пропускать голы.

В прошлом году я сказал Менди: "Для меня ты лучший голкипер мира на данный момент, но тебе нужно оставаться на таком уровне и в следующих сезонах. Пока ты лишь в одном сезоне показал, на что способен". Но Эдуард и сейчас очень хорош", — приводит слова Кабальеро BBC.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Эдуард провёл 11 матчей и пропустил 4 гола.

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В статье: Вилли Кабальеро Эдуар Менди
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Комментарии (1)
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uа-football-2021 (Київ)
23.11.2021 в 15:54
Віллі, ти просто Жору Дрищана не бачив, включай сьогодні матч з Баварією
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