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Юрген Клопп отреагировал на отставку Сульшера
Юрген отказался комментировать
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп на пресс-конференции в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Порту" отреагировал на вопрос журналиста об увольнении наставника "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера.
"Я не готов к этому вопросу. Я ни секунды не думал о "Манчестер Юнайтед". Извините", — приводит слова Клоппа Mirror.
"Манчестер Юнайтед" набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Ливерпуль" (25) идёт третьим.
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