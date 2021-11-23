Юрген Клопп отреагировал на отставку Сульшера

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп на пресс-конференции в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Порту" отреагировал на вопрос журналиста об увольнении наставника "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера.

"Я не готов к этому вопросу. Я ни секунды не думал о "Манчестер Юнайтед". Извините", — приводит слова Клоппа Mirror.

"Манчестер Юнайтед" набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Ливерпуль" (25) идёт третьим.