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Юрген Клопп отреагировал на отставку Сульшера

Англия
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Юрген отказался комментировать

Юрген Клопп отреагировал на отставку Сульшера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп на пресс-конференции в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Порту" отреагировал на вопрос журналиста об увольнении наставника "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера.

"Я не готов к этому вопросу. Я ни секунды не думал о "Манчестер Юнайтед". Извините", — приводит слова Клоппа Mirror.

"Манчестер Юнайтед" набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Ливерпуль" (25) идёт третьим.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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