Источник: В МЮ уверены в подписании Почеттино. ПСЖ просит 10 млн. фунтов компенсации

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино близок к назначению в "Манчестер Юнайтед" – в этом уверено даже руководство "дьяволов", сообщает Manchester Evening News. "ПСЖ", в свою очередь, требует выплаты 10 миллионов фунтов компенсации.

Аргентинец хочет возглавить "Юнайтед" прямо сейчас. Отмечается, что английский клуб еще не делал Почеттино официального предложения.

Сегодня Маурисио прилетит в Манчестер с "ПСЖ", так как завтра парижане сыграют с "Манчестер Сити" в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан отказался возглавлять "МЮ" из-за проблем с английским и нежелания жены переезжать в Англию. Известно, что французский менеджер хотел бы работать в "ПСЖ".