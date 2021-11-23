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Источник: В МЮ уверены в подписании Почеттино. ПСЖ просит 10 млн. фунтов компенсации

Англия
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Эпопея от которой выиграют все

Источник: В МЮ уверены в подписании Почеттино. ПСЖ просит 10 млн. фунтов компенсации

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино близок к назначению в "Манчестер Юнайтед" – в этом уверено даже руководство "дьяволов", сообщает Manchester Evening News. "ПСЖ", в свою очередь, требует выплаты 10 миллионов фунтов компенсации.

Аргентинец хочет возглавить "Юнайтед" прямо сейчас. Отмечается, что английский клуб еще не делал Почеттино официального предложения.

Сегодня Маурисио прилетит в Манчестер с "ПСЖ", так как завтра парижане сыграют с "Манчестер Сити" в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан отказался возглавлять "МЮ" из-за проблем с английским и нежелания жены переезжать в Англию. Известно, что французский менеджер хотел бы работать в "ПСЖ".

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В статье: Зинедин Зидан Маурисио Почеттино Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ПСЖ
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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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