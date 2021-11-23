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Ибрагимович: В МЮ слишком много говорят о прошлом. Это похоже на хождение по кругу

Англия
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Швед выдал немного внутренней кухни

Ибрагимович: В МЮ слишком много говорят о прошлом. Это похоже на хождение по кругу

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович резко высказался о "Манчестер Юнайтед". "Нужно думать о настоящем или отправиться в больницу, чтобы прочистить голову", – приводит его слова The Guardian.

"Они слишком много говорят о прошлом. Когда я пришел в клуб, то сказал: "Я здесь, чтобы концентрироваться на настоящем и писать свою собственную историю". Но когда о прошлом говорят слишком много, это похоже на хождение по кругу.

Нужно думать о настоящем или отправиться в больницу, чтобы прочистить голову", – сказал Ибрагимович.

Напомним, что 40-летний швед выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2016 по 2018 год. С "дьяволами" Ибра выиграл Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

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В статье: Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Милан
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Источник:
theguardian.com

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