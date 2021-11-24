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Роналду забил 799 гол в карьере

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Это 17 сезон, в котором португалец забивает больше 10 мячей

Роналду забил 799 гол в карьере

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду забил первый мяч команды во встрече с "Вильярреалом" (2:0). Этот гол стал 799 в карьере для португальца.

В составе "Юнайтед" он забил 128 голов.

Также Криштиану уже 17-й сезон подряд забивает 10+ голов за клуб.

У 36-летнего форварда уже 10 голов в 14 матчах за клуб в нынешнем сезоне во всех турнирах. Шесть из них он забил в ЛЧ.

За свою карьеру Роналду выступал за "Спортинг", "Реал Мадрид", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед". Портал Transfermarkt оценивает Криштиану в 45 миллионов евро.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Реал (Мадрид) Вильярреал Манчестер Юнайтед
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Комментарии (5)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
24.11.2021 в 00:15
Сидить чмошник на допінгу,за 17 років ні однієї травми...
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+1
-3
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NORDOS
24.11.2021 в 00:42
роботи на допінгу не сидятьРоналду - топ!
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+2
0
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hardcorepwnz (Украина)
24.11.2021 в 01:02
На Гербалайфе вообще-то
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+2
0
Po4eson (Одесса)
24.11.2021 в 00:10
Штукарь вряд-ли получится
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+1
0
kapost (Винница)
24.11.2021 в 01:32
ну це хіба що в Минай йому, тоді може бути :)
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