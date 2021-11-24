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Роналду забил 799 гол в карьере
Это 17 сезон, в котором португалец забивает больше 10 мячей
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду забил первый мяч команды во встрече с "Вильярреалом" (2:0). Этот гол стал 799 в карьере для португальца.
Career goal number 799.@Cristiano ????#MUFC | #UCL pic.twitter.com/onP0CsCcz5— Manchester United (@ManUtd) November 23, 2021
В составе "Юнайтед" он забил 128 голов.
Также Криштиану уже 17-й сезон подряд забивает 10+ голов за клуб.
Cristiano Ronaldo has now scored 10+ goals across all club competitions for SEVENTEEN consecutive seasons.— Squawka Football (@Squawka) November 23, 2021
The longevity is incredible. ???? pic.twitter.com/4WFDhAARl1
У 36-летнего форварда уже 10 голов в 14 матчах за клуб в нынешнем сезоне во всех турнирах. Шесть из них он забил в ЛЧ.
За свою карьеру Роналду выступал за "Спортинг", "Реал Мадрид", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед". Портал Transfermarkt оценивает Криштиану в 45 миллионов евро.
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