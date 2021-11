Роналду забил 799 гол в карьере

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду забил первый мяч команды во встрече с "Вильярреалом" (2:0). Этот гол стал 799 в карьере для португальца.

В составе "Юнайтед" он забил 128 голов.

Также Криштиану уже 17-й сезон подряд забивает 10+ голов за клуб.

Cristiano Ronaldo has now scored 10+ goals across all club competitions for SEVENTEEN consecutive seasons.



The longevity is incredible. ???? pic.twitter.com/4WFDhAARl1