А зачем нужен Лукаку? Защитники Челси в текущем сезоне приняли участие в 26 забитых голах

Защитники лондонского "Челси" в текущем сезоне поучаствовали в 26 забитых голах команды Тухеля. Если брать в рассмотрение все турниры, то оборонцы Томаса выбили 26 очков по системе "гол+пас". В последнем туре АПЛ "синие" обыграли "Лестер" (3:0), а 23 ноября разбили "Ювентус" в ЛЧ (4:0).

Цифры следующие: Рис Джеймс (5 голов и 5 ассистов), Трево Чалоба (3 гола), Бен Чилвелл (3 мяча и 1 результативная передача), Антонио Рюдигер (2+2), Маркос Алонсо (1+1), Тьяго Силва (1+1), Андреас Кристенсен (1 гол).

Chelsea's defense is doing it all this season ???? pic.twitter.com/dQV2WB61jn