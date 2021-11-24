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А зачем нужен Лукаку? Защитники Челси в текущем сезоне приняли участие в 26 забитых голах

Англия
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И Тимо Вернер…

А зачем нужен Лукаку? Защитники Челси в текущем сезоне приняли участие в 26 забитых голах

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитники лондонского "Челси" в текущем сезоне поучаствовали в 26 забитых голах команды Тухеля. Если брать в рассмотрение все турниры, то оборонцы Томаса выбили 26 очков по системе "гол+пас". В последнем туре АПЛ "синие" обыграли "Лестер" (3:0), а 23 ноября разбили "Ювентус" в ЛЧ (4:0).

Цифры следующие: Рис Джеймс (5 голов и 5 ассистов), Трево Чалоба (3 гола), Бен Чилвелл (3 мяча и 1 результативная передача), Антонио Рюдигер (2+2), Маркос Алонсо (1+1), Тьяго Силва (1+1), Андреас Кристенсен (1 гол).

"Челси" лидирует в турнирной таблице АПЛ (29 очков), "Манчестер Сити" дышит лондонцам в спину (26 баллов). Команда Тухеля пропустила меньше всех в чемпионате (4 гола).

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