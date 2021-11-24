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Долг зовет. Известно, что ответил Роберто Манчини на приглашение руководства Манчестер Юнайтед

Англия
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Ранее итальянец тренировал "Сити"

Долг зовет. Известно, что ответил Роберто Манчини на приглашение руководства Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Боссы "Манчестер Юнайтед" продолжают искать нового менеджера после увольнения Оле Гуннара Сульшера. "Красные дьяволы" уже контактировали с Роберто Манчини по поводу потенциального назначения.

По информации журналиста издания Bild Кристиана Фалька, экс-менеджер "Манчестер Сити" отказал руководству манкунианцев. Наставник сборной Италии считает, что он обязан отобраться со "Скуадрой Адзуррой" на чемпионат мира в Катаре.

11 июля 2021 года на стадионе "Уэмбли" в финальном матче чемпионата Европы итальянцы под руководством Манчини в серии пенальти взяли верх над сборной Англии, став, таким образом, двукратными чемпионами Европы. Команда Роберто сыграет в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022.

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В статье: Роберто Манчини Италия Манчестер Юнайтед
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