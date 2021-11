Долг зовет. Известно, что ответил Роберто Манчини на приглашение руководства Манчестер Юнайтед

Боссы "Манчестер Юнайтед" продолжают искать нового менеджера после увольнения Оле Гуннара Сульшера. "Красные дьяволы" уже контактировали с Роберто Манчини по поводу потенциального назначения.

По информации журналиста издания Bild Кристиана Фалька, экс-менеджер "Манчестер Сити" отказал руководству манкунианцев. Наставник сборной Италии считает, что он обязан отобраться со "Скуадрой Адзуррой" на чемпионат мира в Катаре.

TRUE✅ @ManUtd contacted Roberto Mancini for the job as new manager. Mancini said NO ❌ he said it is his duty to qualify with Italy for the world cup pic.twitter.com/LVUW0zUnXk