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Долг зовет. Известно, что ответил Роберто Манчини на приглашение руководства Манчестер Юнайтед
Ранее итальянец тренировал "Сити"
Getty Images / Global Images Ukraine
Боссы "Манчестер Юнайтед" продолжают искать нового менеджера после увольнения Оле Гуннара Сульшера. "Красные дьяволы" уже контактировали с Роберто Манчини по поводу потенциального назначения.
По информации журналиста издания Bild Кристиана Фалька, экс-менеджер "Манчестер Сити" отказал руководству манкунианцев. Наставник сборной Италии считает, что он обязан отобраться со "Скуадрой Адзуррой" на чемпионат мира в Катаре.
TRUE✅ @ManUtd contacted Roberto Mancini for the job as new manager. Mancini said NO ❌ he said it is his duty to qualify with Italy for the world cup pic.twitter.com/LVUW0zUnXk— Christian Falk (@cfbayern) November 24, 2021
11 июля 2021 года на стадионе "Уэмбли" в финальном матче чемпионата Европы итальянцы под руководством Манчини в серии пенальти взяли верх над сборной Англии, став, таким образом, двукратными чемпионами Европы. Команда Роберто сыграет в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022.
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