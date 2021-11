Тен Хаг ответил, что он слишком занят. Боссы МЮ расширили шорт-лист претендентов на замену Сульшеру

Менеджер "Аякса" Эрик Тен Хаг на пресс-конференции отметил: "Интерес "Манчестер Юнайтед"? Я занят "Аяксом". Со мной никто не связывался, я могу это подтвердить. Я хочу выигрывать титулы в Амстердаме".

Ajax manager Erik ten Hag on press conference: "Man United interest? I am busy with Ajax. No one contacted me, I can confirm this. I want to win titles here".

В то же время одним из кандидатов на пост менеджера "МЮ" является наставник "Вильярреала" Унаи Эмери, как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. С ним боссы "МЮ" также еще не контактировали. В число претендентов входят Хулен Лопетеги ("Севилья"), Маурисио Почеттино ("ПСЖ") и Брендан Роджерс ("Лестер").

TRUE✅ Unai Emery is expected to become another candidate for the job as new manager of Manchester United. But: So far there should have been no contact between the club and the manager