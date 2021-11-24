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Тен Хаг ответил, что он слишком занят. Боссы МЮ расширили шорт-лист претендентов на замену Сульшеру

Англия
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Тен Хаг ответил, что он слишком занят. Боссы МЮ расширили шорт-лист претендентов на замену Сульшеру

Getty Images / Global Images Ukraine

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Менеджер "Аякса" Эрик Тен Хаг на пресс-конференции отметил: "Интерес "Манчестер Юнайтед"? Я занят "Аяксом". Со мной никто не связывался, я могу это подтвердить. Я хочу выигрывать титулы в Амстердаме".

В то же время одним из кандидатов на пост менеджера "МЮ" является наставник "Вильярреала" Унаи Эмери, как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. С ним боссы "МЮ" также еще не контактировали. В число претендентов входят Хулен Лопетеги ("Севилья"), Маурисио Почеттино ("ПСЖ") и Брендан Роджерс ("Лестер").

Как сообщает Sky Sports, предварительный переговоры с "МЮ" ведет пока только экс-тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде.

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В статье: Эрнесто Вальверде Унаи Эмери Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Sky Sports

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