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Конте рассказал, почему Алессандро Дель Пьеро посетил их тренировку
Экс-футболист мотивировал игроков
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Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Антонио Конте рассказал, почему на тренировке команды присутствовал знаменитый итальянский форвард Алессандро Дель Пьеро.
"Алессандро посетил нас на тренировочной базе. Он был гостем в эфире Sky на матче "Челси" — "Ювентус". Мне было приятно встретиться с ним. Мы играли вместе. Я тренировал его. Мы много выиграли вместе в нашей карьере. Здорово было увидеться впервые за долгое время.
Очень хорошо, что Гарри Кейн встретился с Алессандро. Дель Пьеро также был рад их встрече. Алессандро подбодрил всех наших игроков", — приводит слова Конте Evening Standard.
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