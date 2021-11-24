Магуайр: Если вернём уверенность, то у нас есть все шансы выигрывать с Роналду

Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр поделился мыслями о победе над "Вильярреалом" (2:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Это важнейшая победа для нашего сезона. Последние несколько месяцев даже близко не были удачными, нам нужен был результат. Нужно сделать всё для того, чтобы это было лишь началом, и мы продолжим двигаться вперёд.

В первом тайме было тяжело, было важно остаться в игре. На мой взгляд, игроки, вышедшие на замену, помогли нам, второй тайм получился действительно классным.

Главное результат. В еврокубковых матчах на выезде нужно быть солидными. Созданными моментами мы в концовке матча получили то, что заслуживали. Возможно, в первом тайме мы немного побаивались. Мы всё обсудили, и первый наш гол стал возможен благодаря прессингу.

Роналду был великолепен. Мы должны вернуть уверенность в своей игре, если мы это сделаем, у нас будут все шансы выигрывать матчи с ним в нападении", – цитирует Магуайра BBC Sport.