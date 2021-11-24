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Верратти и Вейналдум не сыграют против Манчестер Сити
Оба полузащитника испытывают дискомфорт
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитники "ПСЖ" Марко Вератти и Жоржиньо Вейналдум не смогут принять участие в матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", несмотря на то, что ранее были включены в заявку, сообщает L`Equipe.
У итальянца во время тренировки возникли проблемы с четырехглавой мышцей бедра, а нидерландец испытывает болевые ощущения в области колена.
Напомним, что матч пройдет в Манчестере и начнется в 22:00 по киевскому времени. "ПСЖ" занимает второе место с 8 очками, а "Сити" идут первыми с 9 баллами.
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