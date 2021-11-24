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Романо: Энрике и Лопетеги отказали Манчестер Юнайтед
"Дьяволы" безуспешно пытаются выхватить специалистов из своих команд
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике и менеджер "Севильи" Хулен Лопетеги отказались возглавлять "Манчестер Юнайтед", сообщает Фабрицио Романо.
Luis Enrique won’t be involved in any talk with Manchester United. He’s only planning for the World Cup with Spain and he’s not gonna change his mind. ???????? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 24, 2021
Sevilla manager Jules Lopetegui also denied Man Utd job chance: “It seems absurd to me”. #Sevilla
Сообщается, что Энрике не станет вести переговоры с "МЮ", так как планирует поехать на чемпионат мира со сборной Испании. Ничто не заставит его поменять решение.
Лопетеги также не возглавит "Юнайтед". "Это кажется мне абсурдным", – заявил тренер "Севильи".
Напомним, что "Манчестер Юнайтед", после поражения от "Уотфорда"(4:1) уволил главного тренера Оле-Гуннара Сульшера. На матч Лиги чемпионов команду выводил исполняющий обязанности менеджера Майкл Каррик.
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