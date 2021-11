Романо: Энрике и Лопетеги отказали Манчестер Юнайтед

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике и менеджер "Севильи" Хулен Лопетеги отказались возглавлять "Манчестер Юнайтед", сообщает Фабрицио Романо.

