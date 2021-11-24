  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Романо: Энрике и Лопетеги отказали Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Романо: Энрике и Лопетеги отказали Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)

"Дьяволы" безуспешно пытаются выхватить специалистов из своих команд

Романо: Энрике и Лопетеги отказали Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике и менеджер "Севильи" Хулен Лопетеги отказались возглавлять "Манчестер Юнайтед", сообщает Фабрицио Романо.

Сообщается, что Энрике не станет вести переговоры с "МЮ", так как планирует поехать на чемпионат мира со сборной Испании. Ничто не заставит его поменять решение.

Лопетеги также не возглавит "Юнайтед". "Это кажется мне абсурдным", – заявил тренер "Севильи".

Напомним, что "Манчестер Юнайтед", после поражения от "Уотфорда"(4:1) уволил главного тренера Оле-Гуннара Сульшера. На матч Лиги чемпионов команду выводил исполняющий обязанности менеджера Майкл Каррик.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Испания Луис Энрике Оле Гуннар Сульшер Севилья Хулен Лопетеги Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...