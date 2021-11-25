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Юрген Клопп вступил в перепалку с журналистом после матча с Порту

Англия
(2 голосов)

Журналист не правильно понял слова Юргена

Юрген Клопп вступил в перепалку с журналистом после матча с Порту

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вступил в перепалку с журналистом после матча Лиги чемпионов с "Порту" (2:0). Репортёр был недоволен словами немецкого специалиста о Кубке африканских наций, пишет Goal.

На прошлой пресс-конференции вы назвали Кубок африканских наций маленьким турниром. Думаю, это обидно для игроков, для болельщиков, для простых людей. Мне кажется, вам нужно извиниться перед целым континентом".

"Стоп, стоп, стоп. Я не это имел в виду. Если честно, не понимаю, почему вы так решили. Бросьте, я не имел это в виду. У меня и близко не было идеи называть Кубок африканских наций маленьким турниром или называть Африку маленьким континентом. Если вы посмотрите всю пресс-конференцию, то поймёте всё правильно, если захотите. Я просто имел в виду, что до марта теперь не будет никаких пауз, и сказал: "В январе будет небольшой турнир". Я не называл этот турнир маленьким. Просто сказал, что будет такой турнир, это ирония. Это всё равно турнир, большой турнир. Из-за него мы теряем наших лучших игроков".

"О Европе вы бы так не сказали. Вы бы не говорили: "Маленький турнир в Европе".

"Английский — не мой родной язык, но если хотите понимать меня неправильно, то всегда можете это делать. Я знаю, что никогда бы так не подумал. Я не понимаю, почему у вас такие мысли. Но это не нормально. Я бы так не сказал" - приводит слова Клоппа Goal.com.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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Комментарии (1)
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FCZK-1922 (Кировоград)
25.11.2021 в 16:14
Можно подумать это большой турнир)))
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