Манчестер Юнайтед подпишет контракт с Ральфом Рангником

Ральф Рангник достиг соглашения с "Манчестер Юнайтед" и станет временным тренером, пишет The Athletic .

63-летний специалист покинет "Локомотив" (Москва) и приступит к работе в английском клубе.

Рангник договорился о шестимесячном контракте. Еще два года он проработает консультантом.

Напомним, что Оле Гуннар Сульшер был уволен с поста тренера "Юнайтед" в 21 ноября после поражения от "Уотфорда" со счетом 4:1 .