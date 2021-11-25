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Манчестер Юнайтед подпишет контракт с Ральфом Рангником

Англия
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А летом он станет консультантом

Манчестер Юнайтед подпишет контракт с Ральфом Рангником

Новина українською

Ральф Рангник достиг соглашения с "Манчестер Юнайтед" и станет временным тренером, пишет The Athletic .

63-летний специалист покинет "Локомотив" (Москва) и приступит к работе в английском клубе.

Рангник договорился о шестимесячном контракте. Еще два года он проработает консультантом.

Напомним, что Оле Гуннар Сульшер был уволен с поста тренера "Юнайтед" в 21 ноября после поражения от "Уотфорда" со счетом 4:1 .

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В статье: Ральф Рангник Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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