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Манчестер Юнайтед подпишет контракт с Ральфом Рангником
А летом он станет консультантом
Ральф Рангник достиг соглашения с "Манчестер Юнайтед" и станет временным тренером, пишет The Athletic .
63-летний специалист покинет "Локомотив" (Москва) и приступит к работе в английском клубе.
Рангник договорился о шестимесячном контракте. Еще два года он проработает консультантом.
Напомним, что Оле Гуннар Сульшер был уволен с поста тренера "Юнайтед" в 21 ноября после поражения от "Уотфорда" со счетом 4:1 .
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