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Артета: Было невероятно приятно, если бы Венгер работал в Арсенале
Арсен получит должность в клубе?
Фото: Arsenal / Автор: неизвестен
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал о возможном возвращении в команду легендарного наставника Арсена Венгера. Французский специалист покинул команду в 2018 году после того, как возглавлял её на протяжении 22 лет.
"Было невероятно приятно встретиться с Венгером и пообщаться с ним. Надеюсь, что мы сможем сделать так, чтобы он был ближе к команде. Я думаю, что он бы получил удовольствие. Мы бы окружили его уважением и почтением, его все любят в команде после всего, что он сделал для "Арсенала".
Какая бы у него была роль в команде? Я пока не могу сказать. Но я бы хотел, чтобы он был ближе к нам, ко мне. Это было бы очень полезно. Он бы принёс большую пользу клубу", — цитирует Артету talkSPORT.
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