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Источник: консультационная команда Рангника останется в Локомотиве
Вопрос с его назначением в МЮ решиться в течении суток
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Консультационная команда Ральфа Рангника, контракт с которым хочет подписать "Манчестер Юнайтед", останется в "Локомотиве", несмотря на уход немца, сообщает Спорт-Экспресс.
Рангник работал в "Локомотиве" руководителем по спорту и развитию.
Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" предлагает немецкому специалисту должность тренера на 6 месяцев, после чего он будет оказывать консультационные услуги.
Напомним, что Ральф со своей командой работал в комитете по спорту и развитию в "Локомотиве" с прошлого лета. Немец заявлял амбициозные цели по долгосрочному сотрудничеству с московским клубом.
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