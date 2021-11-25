Источник: консультационная команда Рангника останется в Локомотиве

Консультационная команда Ральфа Рангника, контракт с которым хочет подписать "Манчестер Юнайтед", останется в "Локомотиве", несмотря на уход немца, сообщает Спорт-Экспресс.

Рангник работал в "Локомотиве" руководителем по спорту и развитию.

Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" предлагает немецкому специалисту должность тренера на 6 месяцев, после чего он будет оказывать консультационные услуги.

Напомним, что Ральф со своей командой работал в комитете по спорту и развитию в "Локомотиве" с прошлого лета. Немец заявлял амбициозные цели по долгосрочному сотрудничеству с московским клубом.