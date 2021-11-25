  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Источник: консультационная команда Рангника останется в Локомотиве
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: консультационная команда Рангника останется в Локомотиве

Англия
(1 голосов)

Вопрос с его назначением в МЮ решиться в течении суток

Источник: консультационная команда Рангника останется в Локомотиве

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Консультационная команда Ральфа Рангника, контракт с которым хочет подписать "Манчестер Юнайтед", останется в "Локомотиве", несмотря на уход немца, сообщает Спорт-Экспресс.

Рангник работал в "Локомотиве" руководителем по спорту и развитию.

Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" предлагает немецкому специалисту должность тренера на 6 месяцев, после чего он будет оказывать консультационные услуги.

Напомним, что Ральф со своей командой работал в комитете по спорту и развитию в "Локомотиве" с прошлого лета. Немец заявлял амбициозные цели по долгосрочному сотрудничеству с московским клубом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Локомотив (Москва) Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport-express.ru

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...