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Юрген Клопп — о Ральфе Рангнике: В Манчестер Юнайтед едет хороший тренер

Англия
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Юрген высказался о возможном назначении специалиста

Юрген Клопп — о Ральфе Рангнике: В Манчестер Юнайтед едет хороший тренер

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал возможное назначение Ральфа Рангника на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед".

"К сожалению, хороший тренер едет в Англию, в „Манчестер Юнайтед“. Он очень опытный менеджер, который построил два клуба из ничего в Германии — "Хоффенхайм" и "Лейпциг". В футболе много разных видов работ, но он всегда хотел быть тренером, менеджером. В этом его лучшие способности.

"Юнайтед" будет организованной командой на поле. Нам нужно это понимать. Это не очень хорошо для других команд. Тренерам приходится сразу приступать к работе, времени на тренировки мало, потому что всё время нужно играть. Это будет нелегко для Рангника. Но он очень хороший человек, выдающийся тренер", — сказал Клопп на пресс-конференции.

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В статье: Юрген Клопп Ральф Рангник Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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