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Юрген Клопп — о Ральфе Рангнике: В Манчестер Юнайтед едет хороший тренер
Юрген высказался о возможном назначении специалиста
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал возможное назначение Ральфа Рангника на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед".
"К сожалению, хороший тренер едет в Англию, в „Манчестер Юнайтед“. Он очень опытный менеджер, который построил два клуба из ничего в Германии — "Хоффенхайм" и "Лейпциг". В футболе много разных видов работ, но он всегда хотел быть тренером, менеджером. В этом его лучшие способности.
"Юнайтед" будет организованной командой на поле. Нам нужно это понимать. Это не очень хорошо для других команд. Тренерам приходится сразу приступать к работе, времени на тренировки мало, потому что всё время нужно играть. Это будет нелегко для Рангника. Но он очень хороший человек, выдающийся тренер", — сказал Клопп на пресс-конференции.
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