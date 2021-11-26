Ньюкасл нацелился на одного из форвардов Барселоны

В приобретении полузащитника "Барселоны" Усмана Дембеле заинтересован "Ньюкасл".

По информации Mundo Deportivo, английский клуб предлагает 24-летнему футболисту зарплату 15 миллионов евро в год, подписной бонус тоже в 15 миллионов и солидную комиссию агенту.

Нынешнее соглашение Дембеле заканчивается летом 2022 года. В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл только 2 матча за сине-гранатовых из-за травмы.