МЮ договорился с Локомотивом о переходе Рангника

Глава по спорту и развитию "Локомотива" Ральф Рангник в ближайшее время станет главным тренером "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports. Английский клуб достиг принципиальной договоренности с московской командой о переходе немецкого специалиста.

Сообщается, что Рангник возглавит команду до конца сезона.

Контракт также предусматривает работу в качестве консультанта клуба в течение двух лет после того, как завершится сезон, а не года, как сообщалось ранее.

Отмечается, что в таком пункте был заинтересован лично в вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд.

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Напомним, что консультационная команда Рангника останется в "Локомотиве". Его компания продолжит оказывать услуги москвичам, несмотря на работу в Англии.