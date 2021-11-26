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МЮ договорился с Локомотивом о переходе Рангника
Неожиданная сделка близится к завершению
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Глава по спорту и развитию "Локомотива" Ральф Рангник в ближайшее время станет главным тренером "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports. Английский клуб достиг принципиальной договоренности с московской командой о переходе немецкого специалиста.
Сообщается, что Рангник возглавит команду до конца сезона.
Контракт также предусматривает работу в качестве консультанта клуба в течение двух лет после того, как завершится сезон, а не года, как сообщалось ранее.
Отмечается, что в таком пункте был заинтересован лично в вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд.
Напомним, что консультационная команда Рангника останется в "Локомотиве". Его компания продолжит оказывать услуги москвичам, несмотря на работу в Англии.
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