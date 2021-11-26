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Источник: Ферран Торрес попросил Гвардиолу отпустить его в Барселону

Англия
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Игроком интересовался лично Хави

Источник: Ферран Торрес попросил Гвардиолу отпустить его в Барселону

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Полузащитник "Манчестер Сити" Ферран Торрес попросил главного тренера команды Пепа Гвардиолу отпустить его в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

Гвардиола разрешил игроку уйти, но при условии, что клубы смогут достигнуть договоренности о сумме трансфера.

Сообщается, что Торрес поблагодарил Пепа за вклад в его игру в "Сити", однако футболист не мог сказать "нет" из-за появившегося варианта с переходом в каталонский клуб.

Ранее стало известно, что Хави хотел бы пригласить в "Барселону" Феррана Торреса или Дани Ольмо из "Лейпцига".

В этом сезоне Ферран провел 7 матчей за "Сити", забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 50 миллионов евро.

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В статье: Барселона Хави Манчестер Сити Пеп Гвардиола Ферран Торрес
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Источник:
Mundodeportivo.com

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