Источник: Ферран Торрес попросил Гвардиолу отпустить его в Барселону

Полузащитник "Манчестер Сити" Ферран Торрес попросил главного тренера команды Пепа Гвардиолу отпустить его в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

Гвардиола разрешил игроку уйти, но при условии, что клубы смогут достигнуть договоренности о сумме трансфера.

Сообщается, что Торрес поблагодарил Пепа за вклад в его игру в "Сити", однако футболист не мог сказать "нет" из-за появившегося варианта с переходом в каталонский клуб.

Ранее стало известно, что Хави хотел бы пригласить в "Барселону" Феррана Торреса или Дани Ольмо из "Лейпцига".

В этом сезоне Ферран провел 7 матчей за "Сити", забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 50 миллионов евро.