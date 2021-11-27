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Бенитес: Мы укрепляем наш состав и улучшаем клуб, не тратя денег
Тренер рассказал о своих умениях
Фото: Sky Sports / Автор – неизвестен
Наставник "Эвертона" Рафаэль Бенитес дал комментарий о том, что хочет продолжать свою работу в клубе:
"Я не хочу быть здесь всего три года, на которые рассчитан мой контракт. Я хочу оставаться как можно дольше. Хочется увидеть новый стадион клуба и постараться добиться успеха с "Эвертоном". Мы укрепляем наш состав и улучшаем клуб, не тратя денег, это требует определенных умений", - говорит Бенитес.
Коуч возглавил "ирисок" летом 2021 года. Сейчас его команда занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ с 15 очками.
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