АПЛ. Ливерпуль - Саутгемптон 4:0. Очередная разгромная победа красных 

“Ливерпуль” в седьмой раз в 13 турах Премьер-лиги выиграл с преимуществом в три мяча и больше. Всего “красные” забили 39 голов – в среднем три за игру. Если бы не некоторые проблемы в защите, можно было сказать, что “Ливерпуль” провел идеальный матч. Но и вторая подряд победа в АПЛ со счетом 4:0, относительная экономия сил в последние 40 минут матча – что может быть лучше. Команда Клоппа в отличном настроении будет готовиться к матчу против “Эвертона” посреди недели.

“Ливерпуль” быстро забил первый гол. Робертсон и Мане разобрались с соперниками на левом фланге, и шотландец выполнил точный ассист на Жоту – 1:0.

97 seconds ⏱



Diogo Jota's opener is the fastest #PL goal this season ????#LIVSOU pic.twitter.com/pyysJQNTPV — Premier League (@premierleague) November 27, 2021

Робертсон был близок к тому, чтобы вскоре оформить второй ассист, но Мане залез в минимальный офсайд после подачи со штрафного, и его гол был отменен.

Но еще до перерыва “Ливерпуль” забил дважды.

Второй мяч – очередная вариация на тему как Александер-Арнольд, Хендерсон и Салах телепатически взаимодействуют на правом фланге. ТАА перехватил мяч, дал пас Салаху, Мо обстукался с Хендерсоном, и выполнил подачу низом на Жоту – дубль португальца.

25 - Mohamed Salah has been directly involved in 25 goals in all competitions this season (17 goals, 8 assists), more than double that of any other Premier League player. Ridiculous. #LIVSOU — OptaJoe (@OptaJoe) November 27, 2021

Во втором матче подряд забил Тьяго. Как и в игре с “Порту” он подобрал мяч на подступах штрафной, но в этот раз вместо того, чтобы пробить сразу, показал свою технику, обыграв соперника, и при ударе воспользовался рикошетом от Лианко.

Пару раз “Ливерпуль” дарил мяч сопернику, но Алиссон спас дважды, сначала после выхода на ворота Брои, а затем потащив удар в угол Адама Армстронга.

После перерыва “Ливерпуль” забил свой очередный после углового (Ван Дейк отправил мяч в сетку ударом низом), и так как оставалось еще около 40 минут “красные” предсказуемо сбавили темп. Календарь нещадный, и “Ливерпуль” сделал все правильно, быстро оформив победу.

“Саутгемптон”? Это был не его день. Очень уверенная победа “Ливерпуля”.

Чемпионат Англии, 13-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Саутгемптон” 4:0

Голы: Жота 2, Жота 32, Тьяго 37, ван Дейк 52

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон (Милнер 66), Фабиньо, Тьяго (Окслейд-Чемберлен 59) – Салах, Жота (Минамино 81), Мане

“Саутгемптон”: Маккарти – Салису, Лианко, Беднарек (Редмонд 46) – Перро, Ромеу, Уорд-Проуз, Ливраменто – Адам Армстронг, Адамс (Телла 46), Броя

Предупреждение: Беднарек 11