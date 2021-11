АПЛ. Ливерпуль - Саутгемптон 4:0. Очередная разгромная победа красных 

“Ливерпуль” в седьмой раз в 13 турах Премьер-лиги выиграл с преимуществом в три мяча и больше. Всего “красные” забили 39 голов – в среднем три за игру. Если бы не некоторые проблемы в защите, можно было сказать, что “Ливерпуль” провел идеальный матч. Но и вторая подряд победа в АПЛ со счетом 4:0, относительная экономия сил в последние 40 минут матча – что может быть лучше. Команда Клоппа в отличном настроении будет готовиться к матчу против “Эвертона” посреди недели.

“Ливерпуль” быстро забил первый гол. Робертсон и Мане разобрались с соперниками на левом фланге, и шотландец выполнил точный ассист на Жоту – 1:0.

Робертсон был близок к тому, чтобы вскоре оформить второй ассист, но Мане залез в минимальный офсайд после подачи со штрафного, и его гол был отменен.

Но еще до перерыва “Ливерпуль” забил дважды.

Второй мяч – очередная вариация на тему как Александер-Арнольд, Хендерсон и Салах телепатически взаимодействуют на правом фланге. ТАА перехватил мяч, дал пас Салаху, Мо обстукался с Хендерсоном, и выполнил подачу низом на Жоту – дубль португальца.

25 - Mohamed Salah has been directly involved in 25 goals in all competitions this season (17 goals, 8 assists), more than double that of any other Premier League player. Ridiculous. #LIVSOU