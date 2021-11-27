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АПЛ. Арсенал слишком уверенно переиграл Ньюкасл и приблизился к зоне ЛЧ
Совсем рядом легендарное для "канониров" четвертое место
Твіттер Арсеналу/Автор невідомий
Английская Премьер-лига, 13-й тур
"Эмирейтс" (Лондон)
Главный арбитр: Стюарт Атвелл
"Арсенал" - "Ньюкасл" 2:0 (0:0)
Голы: Сака 56, Мартинелли 66
"Арсенал": Рамсдейл - Томмиасу, Уайт, Габриэль, Тавареш - Сака (Мартинелли 64), Парти (Эльнени 85), Локонга, Смит-Роу - Эдегор - Обамеянг (Лаказетт 76)
"Ньюкасл": Дубравка – Крафт, Шер, Ласселс – Фрейзер, Уиллок, Шелви (Хейден 89), Ритчи (Альмирон 67) – Жолинтон (Мерфи 67), Уилсон, Сен-Максимен
Предупреждения: Обамеянг 76 – Ритчи 44, Крафт 48, Ласселс 63
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