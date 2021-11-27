  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Арсенал слишком уверенно переиграл Ньюкасл и приблизился к зоне ЛЧ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Арсенал слишком уверенно переиграл Ньюкасл и приблизился к зоне ЛЧ

Англия
(1 голосов)

Совсем рядом легендарное для "канониров" четвертое место

АПЛ. Арсенал слишком уверенно переиграл Ньюкасл и приблизился к зоне ЛЧ

Твіттер Арсеналу/Автор невідомий

Новина українською

Английская Премьер-лига, 13-й тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Стюарт Атвелл

"Арсенал" - "Ньюкасл" 2:0 (0:0)

Голы: Сака 56, Мартинелли 66

"Арсенал": Рамсдейл - Томмиасу, Уайт, Габриэль, Тавареш - Сака (Мартинелли 64), Парти (Эльнени 85), Локонга, Смит-Роу - Эдегор - Обамеянг (Лаказетт 76)

"Ньюкасл": Дубравка – Крафт, Шер, Ласселс – Фрейзер, Уиллок, Шелви (Хейден 89), Ритчи (Альмирон 67) – Жолинтон (Мерфи 67), Уилсон, Сен-Максимен

Предупреждения: Обамеянг 76 – Ритчи 44, Крафт 48, Ласселс 63

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Ньюкасл Габриель Мартинелли Букайо Сака
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...