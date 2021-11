Смерть супер-клубов. Или как Криштиану и Месси увольняют своих тренеров

Минувшее лето уже вошло в историю: два лучших игрока в истории футбола сменили свои клубы. Футбол не будет прежним. Месси и Роналду сотворили невозможное: один вынужденно покинул "Барселону" после 18 лет в клубе, а второй вернулся в "Манчестер Юнайтед" в 36 – фантастика. Но у каждого на то были свои причины.

Начнем в хронологическом порядке – первым ушел Месси. История с его трансфером сюрреалистична: лучший футболист в истории футбола покидает клуб, в котором провёл всю карьеру из-за невозможности продлить контракт. Бред, свидетельствующий, что Лапорта не сильно лучше Бартомеу в плане ведения финансовых дел. Если на "Камп Ноу" не знают сколько они тратят и сколько им позволяется тратить по правилам лиги, то клуб явно не в надежных руках.

Но оставим бедную "Барселону" и идем дальше. "ПСЖ" в срочном порядке начал переговоры с аргентинцем. Очевидно, что это был наиболее предпочтительный вариант для Лионеля – никакого лишнего давления, которое могло бы быть в "Сити" (больше никто бы и не потянул), зато море творческой свободы в атаке, рядом с Неймаром и Мбаппе – так казалось. В Манчестере Лионелю совершенно точно не удалось бы так же вальяжно расхаживать по полю, как он любил это делать в Каталонии.

Переход португальца же был гораздо более прогнозируемым. Минувшим летом из Турина вышвырнули за неуспеваемость Пирло, который вообще чудом попал в ЛЧ, сыграв на бездарном поражении "Наполи" в последнем туре. Был приглашен Массимилиано Аллегри, который, после года совместной работы с Криштиану, в личной беседе советовал Аньелли, владельцу "Юве", продать звёздочку, ибо с ним не получится сохранить команду. Время всё расставило по местам, и уже Кьеллини говорит, что приход португальца больше навредил, чем помог. И хоть во всевозможных интервью Аллегри доброжелательно высказывался о Криштиану, а португалец не давал повода усомниться, что он останется в "Юве", было очевидно, что подобное не может быть "замято" ни одним, ни другим.

Возможность подвернулась, и вот Криштиану в "Манчестер Юнайтед". Красивая история о возвращении. Но зачем "дьяволам" португалец? Сейчас в центре нападения у "МЮ" готовы сыграть 4 человека: Кавани, Рашфорд, Марсиаль и, собственно, Роналду. Да, команде не хватало футболиста, который может сделать гол из практически любой передачи в штрафную, но не велика ли цена – Криштиану худший нападающий в АПЛ по прессинг действиям. В современном футболе команды обороняются всем составом, защита своих ворот начинается с правильных действий нападающих, и Роналду лишает свою команду одного игрока в первой оборонительной фазе. В матчах с топовыми командами это особенно критично. Но к этому вернемся позже.

Начался сезон, а команды главных звезд современности не демонстрируют хорошей игры. Казалось, после таких трансферных кампаний просто нельзя провалиться, но оба клуба не оправдывают ожиданий. Можно сказать, что "ПСЖ" в сравнении с "МЮ" стабилен, однако команда Почеттино не показывает и толики той игры, которую от нее ожидают с таким подбором футболистов. Связь с летними трансферами кажется очевидной, но почему-то не всем. Видимо, плохо следили в прошлом сезоне.

Кажется, у Почеттино ещё в прошлом сезоне выходило справлялся со всеми этими звездами впереди. Аргентинский специалист медленно, но верно перестраивал команду, имея гораздо более сбалансированный состав, чем сейчас. И тут в столице Франции приземляется самолет с Лионелем на борту. Вероятно, Почеттино в тот же день забыл, что такое сон. Как встроить в игру своей и так сверх-атакующей команды Лионеля так, чтобы вовсе не лишиться баланса? Ответ – никак. На данный момент "ПСЖ" самая разбалансированная команда в Европе.

Жаль в этой ситуации только Месси, который оказался заложником стыдного, если не сказать позорного, менеджмента "Барселоны". Поздней осенью он наконец забил первый гол в Лиге фермеров, но матч в который раз протекал по одному и тому же сценарию: ничья до последней десятиминутки и результат на волоске. В итоге спаслись, но даже смотреть послематчевые отчеты больно. Не этого ждал аргентинец, переходя в "ПСЖ", а ведь по-другому и быть не могло – Месси, как и Неймара с Килианом, не оставить на банке, когда каждый здоров. Хоть на бумаге атака и выглядит сильнейшей в Европе, может быть, за последние 10 лет, но футболистам нужно время, чтобы сыграться и наладить нити взаимодействия между собой.

В результате мы имеем отсутствие яркой игры даже в матчах с командами вроде "Нанта" (3:1). По ожидаемым голам "ПСЖ" обошел гостей всего на 0.27 пунктов – всего на треть гола, а по реальным превзошел на 2. Эта россыпь звезд, которых прибавилось летом, не нужна Почеттино, чтобы построить свой футбол – быстрый, системный и с прессингом, задатки которого были видны и были эффективны весной в плей-офф ЛЧ. Тем не менее, дела идут не так плохо. По крайней мере не настолько плохо, чтобы увольнять аргентинца. "ПСЖ" – команда парадокс.

А что в Манчестере? "Дьяволы" безальтернативно сгорели "Уотфорду" 1:4. Оле-Гуннар, естественно, уволен, несмотря на бесчисленные заверения руководства в доверии норвежцу. Есть ли вина Сульшера в удручающем положении с седьмым местом в АПЛ? Безусловно, но трансфер Криштиану и позиция "Юнайтед" в турнирной таблице будто подмигивают друг дружке. Тысячи персональных "фэнов" Криша негодуют при первой попытке связать выступления команды с приходом их идола, но вяжется всё очень хорошо.

Во-первых, несмотря на голы, первое место в топе самых небегающих футболистов АПЛ никуда не делось от Криша. Да, как уже говорилось ранее, Роналду мастерски завершит любую передачу в штрафную, но он уже давно не в состоянии создать момент сам для себя, когда от него это требуется, да и партнерам Криш создает с каждым сезоном всё меньше и меньше. В обороне Криштиану, как мы уже выяснили, вовсе бесполезен.

Во-вторых, подобные результаты вовсе не закономерны, если смотреть на прошлый сезон. "МЮ" занял второе место и ни разу не уступил Гвардиоле. "Юнайтед" развивался, и серебро – прекрасный промежуточный результат перед летней трансферной кампанией. Сульшеру пытаются вменить отсутствие тренерской идеи, но норвежец до этого сезона оставался самым неудобным оппонентом для Пепа. Он умело объединял грамотные менеджерские решения, вроде покупки гениального Бруно, с хорошими результатами в Премьер-лиге.

Открывается летнее трансферное окно, взяли Варана и Санчо – два точечных усиления, которые, казалось бы, должны помочь "Юнайтед" наконец побороться за титул в АПЛ… Но не тут-то было. Совершенно гениальным образом Мендеш привозит Криштиану транзитом через “Этихад” на “Олд Траффорд”. Дело не в самой персоне Роналду, а в том, что это спонтанный переход в конце трансферного окна, который испортил бы планы любому менеджеру. Португалец уже пару сезонов не "особенный" форвард, но форвард с изъяном. После ухода из "Реала", он забивает реже Бензема, а бегать совсем перестал. Нужно быть гением, чтобы грамотно использовать Роналду в этом возрасте, как игрока стартового состава, и очевидно, что Сульшер им не оказался.

Видится единственный удачный вариант интеграции Роналду в "Манчестере" – роль джокера. Криштиану разрывал бы уставших защитников, в то время как со стартовых минут удачнее смотрелись бы более резвые Гринвуды и Марсьяли, да даже Кавани. Но португалец не из тех, кто будет просто сидеть под какой-то молодежью или уругвайцем. Нельзя просто взять и не выпускать Роналду в основе, когда тот здоров. Переход португальца – подножка Сульшеру от руководства.

Проблема парижская идентична с манчестерской – обладатель шести Золотых мячей не захочет греть банку "набирая форму", а руководству их главный актив нужен на поле здесь и сейчас, пока не состарился. От того и невнятная игра аргентинца на старте сезона.

