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Артета: Я доволен, что мы набрали очки после поражения от Ливерпуля. После такого надо побеждать
Тренер рад победе своей команды
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Наставник "Арсенала" Микель Артета поделился впечатлениями после победы над "Ньюкаслом" (2:0):
"Я доволен тем, что мы набрали очки после поражения от "Ливерпуля". После такого надо сразу побеждать. В целом я доволен.
Мы должны были проявить терпение. Мы должны были играть быстро и ритмично. Именно это мы и сделали во втором тайме. Мы нашли свободное пространство и так забили.
Если возникают моменты, надо их реализовывать. В первом тайме мы поспешно били с любой дистанции", - сказал Артета.
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