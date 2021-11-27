Артета: Я доволен, что мы набрали очки после поражения от Ливерпуля. После такого надо побеждать

Наставник "Арсенала" Микель Артета поделился впечатлениями после победы над "Ньюкаслом" (2:0):

"Я доволен тем, что мы набрали очки после поражения от "Ливерпуля". После такого надо сразу побеждать. В целом я доволен.

Мы должны были проявить терпение. Мы должны были играть быстро и ритмично. Именно это мы и сделали во втором тайме. Мы нашли свободное пространство и так забили.

Если возникают моменты, надо их реализовывать. В первом тайме мы поспешно били с любой дистанции", - сказал Артета.