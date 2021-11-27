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Салах сделал 150 результативных действий в АПЛ
Игроку покорилось яркое достижение
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Египетский вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах отдал голевую передачу на Диогу Жоту на 32-й минуте матча против "Саутгемптона" в АПЛ.
Этот пас стал 150-м результативным действием египтянина в английском чемпионате. В целом, на его счету 108 голов и 42 ассиста. Он проводит 171-ю игру в этом турнире.
Только Алану Ширеру и Тьерри Анри удавалось быстрее Салаха сделать 150 результативных действий в АПЛ - 148 и 163 матча соответственно.
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Источник:OptaJoe
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