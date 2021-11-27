АПЛ. Брайтону и Лидсу сложно побеждать

После четырех побед в стартовых пяти турах “Брайтон” уже не может выиграть в восьми матчах Премьер-лиги подряд (шесть ничьих, два поражения). В субботу вечером команда Грэма Поттера не смогла справиться с “Лидсом”, который в сезоне 2021/22 пока только вызывает разочарование (12 очков в 13 турах и четвертое место с конца).

Что общего у “Брайтона” и “Лидса” – обе команды мало забивают. “Брайтон” создал больше моментов – 20 ударов, четыре из них в створ, три – в штангу. Но мяч просто не шел в ворота Мелье. Следует отметить хорошую игру фулбека “Брайтона” Тарика Лэмпти. Он создал в первом тайме пять моментов для своих партнеров, и посадил на желтую карточку Фирпо. Марсело Бьелсе пришлось в перерыве снять с поля экс-игрока “Барселоны”, потому что “Лидс” вполне мог остаться в меньшинстве.

“Лидс” мало присутствовал в игре практически до 80-й минуты, затем два классных момента имел Робертс, но хозяев спас Санчес.

Но последнее слово все же было за “Брайтоном” – Марч отправил мяч в штангу.

0:0 – не самый увлекательный матч.

Чемпионат Англии, 13-й тур. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” – “Лидс” 0:0

“Брайтон”: Санчес – Велтман, Данк, Уэбстер – Лэмпти (Марч 76), Грос, Биссума, Модер (Сармиенто 82), Кукурелья – Мопе (Локадия 68), Троссард

“Лидс”: Мелье – Фирпо (Стрейк 46), Купер, Льоренте, Даллас – Филлипс (Шеклтон 46) – Харрисон (Робертс 64), Форшоу, Родриго, Рафинья – Джеймс

Предупреждения: Биссума 81 – Фирпо 5, Льоренте 66, Шеклтон 85