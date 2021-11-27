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Ван де Бек и Хендерсон - первые на выход после прихода Рангника в МЮ
Похоже, Донни и Дину надо искать новый клуб
The Telegraph
Английское издание The Telegraph сообщает, что Ральф Рангник намерен зимой провести несколько кадровых перемен в составе "Манчестер Юнатед".
Первыми в списке на выход значатся имена хавбека Донни ван де Бека и голкипера Дина Хендерсона. Немецкий специалист привезти новых футболистов на "Олд Траффорд", и для этого надо продать несколько активов.
Также источник информирует, что атакующий полузащитник Джесси Лингард вслед за голландцем и англичанином покинет клуб.
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Источник:The Telegraph
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