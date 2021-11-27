Ван де Бек и Хендерсон - первые на выход после прихода Рангника в МЮ

Английское издание The Telegraph сообщает, что Ральф Рангник намерен зимой провести несколько кадровых перемен в составе "Манчестер Юнатед".

Первыми в списке на выход значатся имена хавбека Донни ван де Бека и голкипера Дина Хендерсона. Немецкий специалист привезти новых футболистов на "Олд Траффорд", и для этого надо продать несколько активов.

Также источник информирует, что атакующий полузащитник Джесси Лингард вслед за голландцем и англичанином покинет клуб.