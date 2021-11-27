  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ван де Бек и Хендерсон - первые на выход после прихода Рангника в МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ван де Бек и Хендерсон - первые на выход после прихода Рангника в МЮ

Англия
(1 голосов)

Похоже, Донни и Дину надо искать новый клуб

Ван де Бек и Хендерсон - первые на выход после прихода Рангника в МЮ

The Telegraph

Новина українською

Английское издание The Telegraph сообщает, что Ральф Рангник намерен зимой провести несколько кадровых перемен в составе "Манчестер Юнатед".

Первыми в списке на выход значатся имена хавбека Донни ван де Бека и голкипера Дина Хендерсона. Немецкий специалист привезти новых футболистов на "Олд Траффорд", и для этого надо продать несколько активов.

Также источник информирует, что атакующий полузащитник Джесси Лингард вслед за голландцем и англичанином покинет клуб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ральф Рангник Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек Дин Хендерсон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Telegraph

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...