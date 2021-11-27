Клопп: Ливерпуль должен быть более стабильным, серьезным и безжалостным в обороне

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу над "Саутгемптоном" в матче 13-го тура АПЛ.

"В прошлом сезоне нам не хватало стабильности. Проблема заключалась в том, что на ранней стадии сезона мы были шокированы тем, что больше не можем играть в тот футбол, в который хотели, потому что у нас не было той стабильности, которая, очевидно, есть сейчас. Нам нужно было найти решение, и слава богу, что мы сделали это достаточно быстро, чтобы выйти в Лигу чемпионов.

В этом году у нас была должная предсезонка, и это невероятно помогло. Мы смогли поработать над множеством вещей и снова обрели стабильность. Честно говоря, я недоволен теми моментами, которые мы сегодня допустили у своих ворот. У меня нет проблем с тем, что Алиссон делает фантастические сэйвы, но соперник не должен дважды выходить один на один, это точно. Над этим надо как следует поработать.

Мы должны быть более стабильными, серьезными, безжалостными в обороне, настолько, насколько возможно. Мы не будем вечно забивать по два гола за матч, но пока все так. Это хорошо. Но если мы выиграем со счетом 1:0, я тоже буду счастлив", – рассказал немецкий специалист.