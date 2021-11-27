Челси - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 28.11.2021 

Чемпионат Англии, 13-й тур

28 ноября 2021. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” 18:30 “Манчестер Юнайтед”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Манчестер Юнайтед” готовится к тому, что команду в ближайшее время возглавит Ральф Рангник. Но пока “профессор” и “крестный отец гегенпрессинга” работает над получением документов для работы в Великобритании, команду на матч против “Челси” выведет бывший ассистент Сульшера Майкл Каррик.

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Челси

“Челси” красиво переиграл посреди недели “Ювентус” в Лиге чемпионов (4:0), но потерял в игре против туринцев из-за травм Н’Голо Канте и Бена Чилуэлла. Канте избежал серьезной травмы и пропустит неделю-две, но серьезная травма у левого бека: он повредил крестообразную связку колена и точно не сыграет в 2021 году. Врачи “Челси” пока решили не проводить операцию и в ближайшие шесть недель Чилуэлл будет проходить консервативное лечение.

Ранее “Челси” потерял из-за травмы Ковачича, только недавно вернулся к тренировкам Лукаку, пропускал матч с “Ювентусом” из-за небольшого повреждения Хавертц.

Но, несмотря на все травмы, результаты и игра “Челси” впечатляют. Серия из десяти матчей без поражений (девять побед, одна ничья), семь клиншитов, лидерство в АПЛ и своей группы Лиги чемпионов позволяют называть “Челси” одной из лучших команд мира на данный момент.

“Нам удается постоянно быть на очень высоком уровне. Не могу сказать, что то лучший “Челси”, но команда в данный момент очень сильная”, – говорит Тухель. “У нас есть дисциплина и хорошая структура, но также некоторая свобода, мы остры в атаке, но и тверды характером в наших матчах и выступлениях”, – заключил главный тренер “Челси”.

Манчестер Юнайтед

У Майкла Каррика не могли не спросить про ближайшее назначение Ральфа Рангника, но и.о. тренера “Манчестер Юнайтед” резонно отвечает, что его мысли посвящены только ближайшему матчу. Такой подход сработал в матче против “Вильярреал”, оправдан он в игре против “Челси”.

“Манчестер Юнайтед” взял три очка в игре с “Вильярреалом” и выиграл свою группу, но “МЮ” не удалось произвести положительное впечатление в матче на “Эстадио де ла Серамика”. Давид Де Хеа сделал два неплохих сэйва, “Юнайтед” забил первый гол после ошибки соперника, и только мяч Санчо был забит в результате хорошей и продуманной комбинации.

“Юнайтед” успешно выступает в своей группе Лиги чемпионов, но в чемпионате Англии все просто ужасно: пять поражений в семи матчах, всего одна победа и одна ничья. В пяти последних турах МЮ пропустил 15 голов. Всего “Манчестер Юнайтед” пропустил 21 гол в 12 турах, хуже показатели только у “Норвича” и “Ньюкасла”.

Защита будет одной из главных проблем МЮ перед матчем с “Челси” (вторая атака лиги). Варан восстанавливается после травмы, а Магуайр дисквалифицирован. У Каррика нет других вариантов, кроме Линделефа и Байи. Под вопросом также участие в матче Фреда, Шоу, Гринвуда и Кавани, точно не сыграет Погба.

Статистика команд, цифры и факты

После 12 туров у “Манчестер Юнайтед” отрицательная разница мячей (-1). “Челси”, само собой, имеет положительный баланс (+26).

“Челси” пропустил всего четыре гола в чемпионате Англии, два из них – с пенальти.

“Челси” выиграл четыре из пяти последних матчей в АПЛ, “Манчестер Юнайтед” проиграл четыре из пяти.

“Манчестер Юнайтед” пропустил 15 голов в последних пяти турах.

“Манчестер Юнайтед” победил в двух последних выездных матчах АПЛ в Лондоне (“Уотфорд” не считается столичной командой), победив “Вест Хэм” 2:1 и “Тоттенхэм” 3:0.

Последние пять матчей Челси и Манчестер Юнайтед

Челси

23.11 “Ювентус” 4:0 (Лига чемпионов)

20.11 “Лестер” 3:0 (АПЛ)

06.11 “Бернли” 1:1 (АПЛ)

02.11 “Мальме” 1:0 (Лига чемпионов)

30.10 “Ньюкасл” 3:0 (АПЛ)

Манчестер Юнайтед

23.11 “Вильярреал” 2:0 (Лига чемпионов)

20.11 “Уотфорд” 1:4 (АПЛ)

06.11 “Манчестер Сити” 0:2 (АПЛ)

02.11 “Аталанта” 2:2 (Лига чемпионов)

30.10 “Тоттенхэм” 3:0 (АПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью 0:0. Перед этим “Челси” победил “Манчестер Юнайтед” в полуфинале Кубка Англии 2019/20 (3:1). В Премьер-лиге “МЮ” не проигрывает ”синим” в последних семи матчах.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Челси" 12 9 2 1 30-4 +26 29 2 "Ливерпуль" 13 8 4 1 39-11 +28 28 3 "Манчестер Сити" 12 8 2 2 25-6 +19 26 4 "Вест Хэм Юнайтед" 12 7 2 3 23-14 +9 23 5 "Арсенал" 13 7 2 4 15-17 -2 23 6 "Вулверхэмптон" 13 6 2 5 12-12 0 20 7 "Тоттенхэм" 12 6 1 5 11-17 -6 19 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 13 4 6 3 12-14 -2 18 9 "Манчестер Юнайтед" 12 5 2 5 20-21 -1 17 10 "Кристал Пэлас" 13 3 7 3 19-19 0 16 11 "Астон Вилла" 13 5 1 7 18-21 -3 16 12 "Эвертон" 12 4 3 5 16-19 -3 15 13 "Лестер Сити" 12 4 3 5 16-21 -5 15 14 "Саутгемптон" 13 3 5 5 11-18 -7 14 15 "Брентфорд" 12 3 4 5 16-17 -1 13 16 "Уотфорд" 12 4 1 7 16-20 -4 13 17 "Лидс Юнайтед" 13 2 6 5 12-20 -8 12 18 "Бернли" 12 1 6 5 14-20 -6 9 19 "Норвич Сити" 13 2 3 8 7-27 -20 9 20 "Ньюкасл" 13 0 6 7 15-29 -14 6

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Ориентировочные составы

“Челси”: Менди – Кристенсен, Силва, Рюдигер – Джеймс, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Алонсо – Маунт, Хадсон-Одои – Хавертц

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Шоу, Линделеф, Байи, Уан-Биссака – Фред, Мактомини – Рэшфорд, Фернандеш, Санчо – Роналду

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Челси – Манчестер Юнайтед от UA-Football

“Манчестер Юнайтед” стабильно берет очки в матчах Лиги чемпионов, но соперники в чемпионате Англии для него это слишком большое испытание. МЮ без шансов проигрывал “Ливерпулю” и “Манчестер Сити”, но игра с “Уотфордом” в плане содержания была еще хуже. Майкл Каррик надеется, что МЮ удастся сыграть организованно и надежно в игре против “Челси”, но без трех основных игроков защиты это будет сложно. Прогноз – победа “Челси” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.