Манчестер Сити определился с заменой для Феррана Торреса

"Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы собирается в ближайшее время начать переговоры о трансфере вингера "РБ Лейпциг" Дани Ольмо.

"Горожане" видят в 23-летнем игроке сборной Испании потенциальную замену Феррану Торресу, который зимой может перейти в "Барселону" за 50 млн евро.

В текущем сезоне Ольмо провел 4 матча в Бундеслиге и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимось в 50 млн евро.