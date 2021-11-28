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Манчестер Сити определился с заменой для Феррана Торреса
Клуб хочет подписать еще одного испанца
"Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы собирается в ближайшее время начать переговоры о трансфере вингера "РБ Лейпциг" Дани Ольмо.
"Горожане" видят в 23-летнем игроке сборной Испании потенциальную замену Феррану Торресу, который зимой может перейти в "Барселону" за 50 млн евро.
В текущем сезоне Ольмо провел 4 матча в Бундеслиге и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимось в 50 млн евро.
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Источник:NicoSchira
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