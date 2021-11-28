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Клопп: Жота – выдающийся игрок и прекрасный парень. Это идеальный трансфер

Англия
(2 голосов)

Тренер высоко отозвался о свем подопечном

Клопп: Жота – выдающийся игрок и прекрасный парень. Это идеальный трансфер

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий о вингере Диогу Жоте, который сделал дубль в матче 13-го тура АПЛ с "Саутгемптоном" (4:0):

"Диогу – выдающийся игрок и прекрасный парень. Он перешел к нам полтора года назад, и это идеальный трансфер. У него есть все, что нужно игроку "Ливерпуля": и техника, и физика. А еще он очень умен, поэтому быстро изучает тактический материал. Жота может играть и в схеме с тремя форвардами, и на позиции десятки. У него есть скорость и желание забивать. Его статистика хороша.

К сожалению, в прошлом году он получил серьезную травму, а это никогда не помогает. Но сейчас он вернулся и прекрасно встроился в команду. Очень рад за него.

В матче с "Саутгемптоном" он мог принять более качественные решения, чтобы больше забить. Но он сыграл достаточно умно и забил второй гол", – сказал Клопп.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Диогу Жота
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Источник:
The Guardian

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