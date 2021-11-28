АПЛ. Неудачное возвращение Раньери в Лестер, Брентфорд переиграл Эвертон

“Брентфорд” и “Эвертон” соскучились по победам. Новичок лиги не брал три очка в последних пяти турах (одна ничья, четыре поражения), “ириски” – в последних шести (две ничьи, четыре поражения).

В прошлом туре “Брентфорд” встречался с “Ньюкаслом”, еще одной командой, которая не знает, что такое побеждать, и игра получилась увлекательной – шесть голов на двоих (3:3). Но вряд ли стоило ожидать чего-то интересного от матча с участием “Эвертона” Бенитеса.

Серьезные кадровые потери продолжают преследовать “Эвертон”. Сегодня по разным причинам не играли Калверт-Льюин, Ришарлисон, Мина, Гомеш, Дэвис, Холгейт.

Без своих двух основных нападающих “Эвертон” вновь выглядел блекло в атаке. Мало что получалось и у “Брентфорда” (всего шесть ударов за матч). В первые 20 минут команды на двоих не нанесли ни одного удара.

Игру немного оживил гол с пенальти. Таунсенд сыграл высоко поднятой ногой в своей штрафной и ударил по лицу Мбемо. Тоуни с точки пробил безупречно.

Сразу же пропущенного гола Рондон едва не сравнял счет, но хозяев спас Фернандес.

“Брентфорд” большую часть матча играл на удержание, но учитывая проблемы в гостей в атаке, это было не такое уж и большое испытание. Важные три очка “Брентфорда” – “пчелы” отрываются от зоны вылета на семь очков.

???? Ice in his veins... pic.twitter.com/MNgnqrO9g1 — Premier League (@premierleague) November 28, 2021

“Уотфорд” после назначения Раньери бросает в крайности – поражение, победа, поражение, поражение, победа, поражение. В одном матче пять пропущенных, в другом – пять забитых. После победы над “Манчестер Юнайтед” 4:1, “Уотфорд” уступает “Лестеру” 2:4.

Команды быстро забили по голу, после чего на Лестершир обрушился снег. Сначала Трост-Эконг подарил мяч Мэддисону после паса Эванса из глубины, а затем Деннис на своем еврокубковом опыте заработал пенальти – его сбил Ндиди.

В снежных условиях лучше себя чувствовал “Лестер”. Мэддисон выполнил два ассиста до конца тайма на Варди, после перерыва Деннис отыграл один гол (экс-игрок “Зари” жестко, но правилам отобрал мяч у Кастаня и пробил Шмейхеля), но “Лестер” быстро вернул себе перевес в два мяча (Лукман).

“Уотфорд” сегодня играл без своего основного кипера Бена Фостера и австрийскому сборнику Бахманну не удалось его достойно заменить. И дело не только в надежности, но и в отсутствии какой-то коммуникации и взаимопонимания в линии защиты. “Уотфорд” выглядел уязвимо у своих ворот, и неудивительно, что пропустил четыре гола.

“Лестер” поднялся в верхнюю половину таблицы и подвинул “Манчестер Юнайтед” на десятое место, но МЮ свой матч против “Челси” сыграет в 18:30.

Чемпионат Англии, 13-й тур

Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” – “Эвертон” 1:0

Гол: Тоуни 24 (пен.)

“Брентфорд”: Фернандес – Гуд, Янссон, Пиннок – Канос (Висса 87), Янельт, Оньека, Нергор (Баптист 70), Генри (Расмуссен 77) – Мбемо, Тоуни

“Эвертон”: Пикфорд – Динь, Кин, Годфри, Коулмэн – Ивоби, Аллан, Дукуре, Гордон – Таунсенд (Грэй 70) – Рондон

Предупреждения: Оньека 43, Канос 51, Янссон 66, Мбемо 90+2 – Таунсенд 38, Рондон 66, Годфри 80

Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” – “Уотфорд” 4:2

Голы: Мэддисон 16, Варди 34, Варди 42, Лукман 68 – Кинг 30 (пен.), Деннис 61

“Лестер”: Шмейхель – Кастань, Эванс, Сеюнджю, Томас – Сумаре, Ндиди – Лукман (Олбрайтон 75), Мэддисон (Дьюсбери-Холл 88), Барнс – Варди

“Уотфорд”: Баххманн – Масина, Трост-Эконг, Кэткарт, Феменя – Луза (Педро 46) – Эрнандес, Сиссоко, Клеверли (Туфан 46), Деннис (Флетчер 72) – Кинг

Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Вест Хэм” 2:1

Голы: Гюндоган 33, Фернандиньо 90 – Лансини 90+4

Матч “Бернли” – “Тоттенхэм” был перенесен из-за обильного снега в Ланкашире