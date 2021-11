Матч Тоттенхэм - Бернли перенесен из-за погодных условий

Поединок АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Бернли" перенесен на неопределенное время из-за тяжелых погодных условий. Об этот "шпоры" сообщили в Твиттере:

Пока неизвестно: состоится матч сегодня или он будет перенесен на другой день.

❄️ We can confirm that today’s match against Burnley has been postponed due to adverse weather conditions. pic.twitter.com/8azBGHf3Pl