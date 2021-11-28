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Матч Тоттенхэм - Бернли перенесен из-за погодных условий

Англия
(1 голосов)

В Лондоне выпал снег

Матч Тоттенхэм - Бернли перенесен из-за погодных условий

Новина українською

Поединок АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Бернли" перенесен на неопределенное время из-за тяжелых погодных условий. Об этот "шпоры" сообщили в Твиттере:

Мы можем подтвердить, что сегодняшний матч с "Бернли" перенесен из-за неблагоприятных погодных условий, - написано в соцсети клуба.

Пока неизвестно: состоится матч сегодня или он будет перенесен на другой день.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Бернли
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