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Матч Тоттенхэм - Бернли перенесен из-за погодных условий
В Лондоне выпал снег
Поединок АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Бернли" перенесен на неопределенное время из-за тяжелых погодных условий. Об этот "шпоры" сообщили в Твиттере:
Мы можем подтвердить, что сегодняшний матч с "Бернли" перенесен из-за неблагоприятных погодных условий, - написано в соцсети клуба.
Пока неизвестно: состоится матч сегодня или он будет перенесен на другой день.
❄️ We can confirm that today’s match against Burnley has been postponed due to adverse weather conditions. pic.twitter.com/8azBGHf3Pl— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 28, 2021
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