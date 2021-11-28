Молотки в снег не стучат. АПЛ. Манчестер Сити – Вест Хэм 2:1

Поединок получился односторонним, "Вест Хэм" сходу отдал мяч "Манчестер Сити" и дальше его практически не видел. План гостей в атаке сводился к тому, чтобы за снаряд зацепился Антонио, также подопечные Мойеса тщетно пытались ловить оппонента на обрезках в центре.

В свою очередь "горожане", вполне в рамках любимого шаблона, очень настойчиво зажимали "молотобойцев" на финальной трети поля. Первые моменты команда Гвардиолы создала, грамотно оценив погодные условия: издали неплохо пристреливался Уокер (рядом со штангой), Лапорт почти успешно замкнул подачу с корнера (стойка). Сразу после шанса Эмерика забил из офсайда Марез.

"Вест Хэм" впервые огрызнулся на экваторе тайма: сначала Бенрахма размял Эдерсона, а затем Крессуэлл со стандартного положения угодил в сетку с внешней стороны. "Сити" ответил эффектнее, эффективнее и, что самое главное, абсолютно по делу. Канселу нашел Мареза в полной изоляции, прострел Рияда с фланга удачно подправил рикошет, на пас в штрафной площадке успешно откликнулся Илкай Гюндоган (1:0). Почти сразу Джонсон исправился за то, что плохо мешал капитану хозяев в эпизоде с пропущенным голом, и выбил мяч с линии, не позволив отличиться Жезусу. А еще упустил возможность забить в раздевалку активный Марез.

Пару слов о погоде. Снег начал мощно срываться еще до стартового свистка и успокоился лишь в перерыве. Под занавес первой половины встречи линий на поле уже не было видно совсем, зато игровой снаряд классно катился по газону "Этихада" и четко прочерчивал траектории передач низом. Зимний дизайн мяча в АПЛ в текущем сезоне выполнен в желтом цвете – оранжевого на нем маловато и это определенно является недочетом. Пауза между таймами вместо привычных 15 минут растянулась аж на полчаса – именно столько времени потребовалось работникам стадиона, чтобы вернуть нам традиционные зеленые оттенки поля.

Huge shoutout to our ground staff who have done an incredible job under difficult conditions today! ????????#ManCity pic.twitter.com/Moro3vgE6f — Manchester City (@ManCity) November 28, 2021

Второй тайм трудновато поддается оригинальному описанию. "Сити" с еще большим усердием засушил игру с помощью контроля (71% владения в среднем), не позволяя "Вест Хэму" даже намекать на создание моментов у ворот Эдерсона. Зато в середине 45-минутки Габи Жезус переиграл Фабьяньского, протолкнул снаряд в пустые, а Крессуэлл потушил пожар лишь ценой травмы и замены – Аарон неприятно врезался спиной в штангу.

При этом большие вопросы на протяжении матча вызывала физическая форма "молотобойцев" – почти в каждом эпизоде "горожане" выглядели расторопнее, маневреннее и настойчивее. Мойес бросил в бой Боуэна, заводил своих игроков у бровки, однако к более решительным действиям гости перешли слишком поздно. На последние минуты встречи Пеп выпустил Фернандиньо, чтобы бразилец зацементировал среднюю линию, но опытный хавбек этим не ограничился, в касание оформив ассист для Жезуса (2:0). Еще и Бернарду Силва тут же забил из офсайда, вот только тогда Лансини и психанул, красивым ударом подсластив вечер фанатам гостей (2:1). Причем, по иронии Мануэль пробил как раз таки из-под Фернандиньо. Финал вышел насыщенным.

FULL TIME | We secure the three points! ????



???? 2-1 ⚒ #ManCity pic.twitter.com/bVhHslzEcE — Manchester City (@ManCity) November 28, 2021

"Вест Хэм" неприятно удивил футбольную общественность: куда подевалась та острая команда, которая удивляла нас в матче с "Ливерпулем" (3:2)? Получается так, что после международной ноябрьской паузы она сникла. Сначала это показал "Вулверхэмптон" (1:0), а теперь "Манчестер Сити". "Горожане" четко провели черту между ТОП-3 АПЛ и "молотобойцами" – наглядно, ведь в такой снежный вечер она видна гораздо лучше.

АПЛ, 13-й тур.

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Манчестер Сити" – "Вест Хэм Юнайтед" 2:1

Голы: Гюндоган (33), Фернандиньо (90) – Лансини (90+4)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу – Гюндоган, Родри, Бернарду Силва – Габриэл Жезус, Марез, Стерлинг (Фернандиньо, 87)

"Вест Хэм Юнайтед": Фабьяньский – Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл (Цоуфал, 61) – Соучек, Райс – Форнальс, Бенрахма (Лансини, 59), Масуаку (Боуэн, 74) – Антонио

Предупреждения: Лапорт (29), Канселу (61)