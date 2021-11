Молотки в снег не стучат. АПЛ. Манчестер Сити – Вест Хэм 2:1

Поединок получился односторонним, "Вест Хэм" сходу отдал мяч "Манчестер Сити" и дальше его практически не видел. План гостей в атаке сводился к тому, чтобы за снаряд зацепился Антонио, также подопечные Мойеса тщетно пытались ловить оппонента на обрезках в центре.

В свою очередь "горожане", вполне в рамках любимого шаблона, очень настойчиво зажимали "молотобойцев" на финальной трети поля. Первые моменты команда Гвардиолы создала, грамотно оценив погодные условия: издали неплохо пристреливался Уокер (рядом со штангой), Лапорт почти успешно замкнул подачу с корнера (стойка). Сразу после шанса Эмерика забил из офсайда Марез.

"Вест Хэм" впервые огрызнулся на экваторе тайма: сначала Бенрахма размял Эдерсона, а затем Крессуэлл со стандартного положения угодил в сетку с внешней стороны. "Сити" ответил эффектнее, эффективнее и, что самое главное, абсолютно по делу. Канселу нашел Мареза в полной изоляции, прострел Рияда с фланга удачно подправил рикошет, на пас в штрафной площадке успешно откликнулся Илкай Гюндоган (1:0). Почти сразу Джонсон исправился за то, что плохо мешал капитану хозяев в эпизоде с пропущенным голом, и выбил мяч с линии, не позволив отличиться Жезусу. А еще упустил возможность забить в раздевалку активный Марез.

Пару слов о погоде. Снег начал мощно срываться еще до стартового свистка и успокоился лишь в перерыве. Под занавес первой половины встречи линий на поле уже не было видно совсем, зато игровой снаряд классно катился по газону "Этихада" и четко прочерчивал траектории передач низом. Зимний дизайн мяча в АПЛ в текущем сезоне выполнен в желтом цвете – оранжевого на нем маловато и это определенно является недочетом. Пауза между таймами вместо привычных 15 минут растянулась аж на полчаса – именно столько времени потребовалось работникам стадиона, чтобы вернуть нам традиционные зеленые оттенки поля.

