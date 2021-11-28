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Роналду - в запасе на игру против Челси. Фил Джонс - впервые в заявке МЮ за 650 дней
Состав "красных дьяволов" на игру против "Челси"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
В матче 13-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" сыграет на выезде против лондонского "Челси". Начало встречи - 18:30.
Наставник "красных дьяволов" Майкл Каррик оставил на эту игру в запасе Криштиану Роналду. Также примечательно, что в заявке "МЮ" на этот поединок есть Фил Джонс - это первое появление англичанина в составе клуба из Манчестера за 650 дней. В последний раз защитник выходил на поле 671 день назад.
Основной состав "МЮ" на игру против "пенсионеров": Давид Де Хеа, Аарон Уан-Биссака, Виктор Линделеф, Эрик Байи, Алекс Теллес, Фред, Неманя Матич, Скотт Мактомини, Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо, Маркус Рэшфорд.
Запасные: Дин Хендерсон, Диогу Далот, Фил Джонс, Джесси Лингард, Хуан Мата, Донни ван де Бек, Мэйсон Гринвуд, Антони Марсьяль, Криштиану Роналду.
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