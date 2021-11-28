  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Роналду - в запасе на игру против Челси. Фил Джонс - впервые в заявке МЮ за 650 дней
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роналду - в запасе на игру против Челси. Фил Джонс - впервые в заявке МЮ за 650 дней

Англия
(1 голосов)

Состав "красных дьяволов" на игру против "Челси"

Роналду - в запасе на игру против Челси. Фил Джонс - впервые в заявке МЮ за 650 дней

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

В матче 13-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" сыграет на выезде против лондонского "Челси". Начало встречи - 18:30.

Наставник "красных дьяволов" Майкл Каррик оставил на эту игру в запасе Криштиану Роналду. Также примечательно, что в заявке "МЮ" на этот поединок есть Фил Джонс - это первое появление англичанина в составе клуба из Манчестера за 650 дней. В последний раз защитник выходил на поле 671 день назад.

Основной состав "МЮ" на игру против "пенсионеров": Давид Де Хеа, Аарон Уан-Биссака, Виктор Линделеф, Эрик Байи, Алекс Теллес, Фред, Неманя Матич, Скотт Мактомини, Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо, Маркус Рэшфорд.

Запасные: Дин Хендерсон, Диогу Далот, Фил Джонс, Джесси Лингард, Хуан Мата, Донни ван де Бек, Мэйсон Гринвуд, Антони Марсьяль, Криштиану Роналду.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...