АПЛ. Челси - Манчестер Юнайтед 1:1. В ожидании Рангника 

“Вест Хэм”, “Тоттенхэм” или “Челси” – не имеет значения. “Манчестер Юнайтед” комфортно себя чувствует в Лондоне и в третьем матче подряд не проигрывает в столице UK вопреки всем обстоятельствам и характеру игры.

Возможно, это был последний матч Майкла Каррика во главе “Юнайтед”. Со дня на день МЮ должен объявить о назначении Ральфа Рангника. Результаты двух матчей Каррика превзошли все ожидания – гостевая победа над “Вильярреалом”, которая вывела “Манчестер Юнайтед” в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, и ничья на выезде с “Челси”, лидером чемпионата Англии и одной из сильнейших команд мира на данный момент.

Каррик удивил со стартовым составом – в запасе начал матч Роналду. По словам и.о. тренера “Манчестер Юнайтед”, в этом решении не было никакой драмы, и оно было продиктовано планом на игру. Что же это был за план?

Это был автобус в самом классическом понимании. Схема 4-3-1-2, насыщение центра поля (очень редко Матич, Мактомини и Фред начинают игру одновременно), два быстрых футболиста впереди (Санчо и Рэшфорд). “Манчестер Юнайтед” даже и не думал о какой-то позиционной атаке.

“Манчестер Юнайтед” мог забыть о каком-то плане уже в первые пять минут. Футболисты “Челси” дважды проскакивали в пространство между Линделефом и Уан-Биссакой, но де Хеа дважды отбивал мяч. Удар Зиеша получился несильным, но чтобы парировать удар Хадсона-Одои вратарю МЮ нужно во всем великолепии продемонстрировать свою гандбольно-футзальную технику шот-стоппинга.

После двух стартовых провалов игроки “Манчестер Юнайтед” смогли закрыться поплотнее и не подпускать “Челси” на ударные позиции. Без мяча гости действовали хорошо, с ним – просто кошмарно. Обрезки, потери, один удар мимо за весь тайм. Но получалось ли что-то у “Челси”? Кроме удара Рюдигера в перекладину с дальней дистанции моментов у “синих” больше не было. Это было не самое привлекательное зрелище. Но МЮ в своем нынешнем состоянии не способен играть с “Челси” в равный, открытый футбол.

Начало второго тайма заставило нас вспомнить о плане МЮ. “Челси” выполнял свой очередной стандарт, и само расположение игроков “синих” уже вызывало определенную тревогу – у мяча были и Джеймс, и Алонсо, а как мы знаем, именно фланговые защитники чаще всего остаются у своих ворот над подстраховке. Но все равно гол – скорее дело случая. Подача, мяч замешкался в штрафной, затем Фернандеш выбил его просто вперед, а там уже Санчо и Рэшфорд атаковали одного Жоржиньо. Претендент на Золотой мяч-2021 допустил техническую ошибку, форварды МЮ вышли вдвоем на Менди, но Санчо хладнокровно сам пробил в угол – 0:1. Первый момент “Юнайтед” в матче – единственный гол.

