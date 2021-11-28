АПЛ. Челси - Манчестер Юнайтед 1:1. В ожидании Рангника 

“Вест Хэм”, “Тоттенхэм” или “Челси” – не имеет значения. “Манчестер Юнайтед” комфортно себя чувствует в Лондоне и в третьем матче подряд не проигрывает в столице UK вопреки всем обстоятельствам и характеру игры.

Возможно, это был последний матч Майкла Каррика во главе “Юнайтед”. Со дня на день МЮ должен объявить о назначении Ральфа Рангника. Результаты двух матчей Каррика превзошли все ожидания – гостевая победа над “Вильярреалом”, которая вывела “Манчестер Юнайтед” в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, и ничья на выезде с “Челси”, лидером чемпионата Англии и одной из сильнейших команд мира на данный момент.

Каррик удивил со стартовым составом – в запасе начал матч Роналду. По словам и.о. тренера “Манчестер Юнайтед”, в этом решении не было никакой драмы, и оно было продиктовано планом на игру. Что же это был за план?

Это был автобус в самом классическом понимании. Схема 4-3-1-2, насыщение центра поля (очень редко Матич, Мактомини и Фред начинают игру одновременно), два быстрых футболиста впереди (Санчо и Рэшфорд). “Манчестер Юнайтед” даже и не думал о какой-то позиционной атаке.

“Манчестер Юнайтед” мог забыть о каком-то плане уже в первые пять минут. Футболисты “Челси” дважды проскакивали в пространство между Линделефом и Уан-Биссакой, но де Хеа дважды отбивал мяч. Удар Зиеша получился несильным, но чтобы парировать удар Хадсона-Одои вратарю МЮ нужно во всем великолепии продемонстрировать свою гандбольно-футзальную технику шот-стоппинга.

После двух стартовых провалов игроки “Манчестер Юнайтед” смогли закрыться поплотнее и не подпускать “Челси” на ударные позиции. Без мяча гости действовали хорошо, с ним – просто кошмарно. Обрезки, потери, один удар мимо за весь тайм. Но получалось ли что-то у “Челси”? Кроме удара Рюдигера в перекладину с дальней дистанции моментов у “синих” больше не было. Это было не самое привлекательное зрелище. Но МЮ в своем нынешнем состоянии не способен играть с “Челси” в равный, открытый футбол.

Начало второго тайма заставило нас вспомнить о плане МЮ. “Челси” выполнял свой очередной стандарт, и само расположение игроков “синих” уже вызывало определенную тревогу – у мяча были и Джеймс, и Алонсо, а как мы знаем, именно фланговые защитники чаще всего остаются у своих ворот над подстраховке. Но все равно гол – скорее дело случая. Подача, мяч замешкался в штрафной, затем Фернандеш выбил его просто вперед, а там уже Санчо и Рэшфорд атаковали одного Жоржиньо. Претендент на Золотой мяч-2021 допустил техническую ошибку, форварды МЮ вышли вдвоем на Менди, но Санчо хладнокровно сам пробил в угол – 0:1. Первый момент “Юнайтед” в матче – единственный гол.

Игра, к счастью, немного раскрылась. Тактики стало меньше, хаоса больше. У ворот “Челси” стали возникать полупожары, но и хозяева заиграли с большей авантюрностью и энергией на половине поля соперника.

“Челси” в итоге отыгрался – но и гол в другие ворота стал результатом грубой ошибки. Уан-Биссака в своей штрафной ударил по ноге Тьяго Силву, и к точке с мячом подошел Жоржиньо. Вратарь МЮ, как мы узнали в последних турах, научился отбивать пенальти, а Жоржиньо в последнее время допустил немало промахов. Но в этот раз итальянец ударил точно – 1:1.

“Челси” был фаворитом матча, “Манчестер Юнайтед” по-прежнему хотел просто не проиграть. “Синие” провели в атаках последние 20 минут матча, были бесконечные подачи в штрафную, удары, угловые и все остальное, но счет остался прежним. Все было против хозяев. Последний момент на 90+7 минуте упустил Рюдигер. Центрбек “Челси” остался сам на углу вратарской площадки “Юнайтед”, но ударил мимо ворот.

Одно очко в такой игре и при таких обстоятельствах (отсутствие двух основных центрбеков) – максимум для “Манчестер Юнайтед”. “Челси” явно рассчитывал на большее, но часто команда Тухеля упиралась в красную стену и не находила никаких решений, чтобы ее преодолеть. Как изменит “Манчестер Юнайтед” Ральф Рангник? Узнаем совсем скоро.

Чемпионат Англии, 13-й тур. Лондон, “Стэмфорд Бридж”, 40041 зритель

“Челси” – “Манчестер Юнайтед” 1:1

Голы: Жоржиньо 69 (пен.) – Санчо 50

“Челси”: Менди – Чалоба, Силва, Рюдигер – Джеймс, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Алонсо (Маунт 78) – Зиеш, Хадсон-Одои (Пулишич 78) – Вернер (Лукаку 82)

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Теллес, Байи, Линделеф, Уан-Биссака – Мактомини, Матич, Фред – Фернандеш (ван де Бек 90) – Рэшфорд (Лингард 77), Санчо (Роналду 64)

Предупреждения: Джеймс 53, Жоржиньо 90+5 – Мактомини 45, Рэшфорд 49, Фернандеш 77, Роналду 90+2, Байи 90+6