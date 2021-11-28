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Было подозрение на кресты. Стало известно, сколько пропустит из-за травмы колена защитник Челси
Алонсо готов подстраховать...
Getty Images / Global Images Ukraine
На пресс-конференции менеджер "Челси" Томас Тухель прокомментировал повреждение защитника "синих" Бена Чилвелла, которое игрок получил в матче 5-го тура ЛЧ с "Ювентусом" (4:0).
"У него частичная травма крестообразных связок. Мы решили осторожно его лечить, в следующие шесть недель многое станет понятно. Сейчас хирургическое вмешательство не входит в наши планы".
"У нас позитивный настрой, так как изначальная реакция тела Бена была положительной. Пока мы концентрируемся на том, чтобы Чилвелл вернулся через 6 недель, мы не спешим".
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