Было подозрение на кресты. Стало известно, сколько пропустит из-за травмы колена защитник Челси

На пресс-конференции менеджер "Челси" Томас Тухель прокомментировал повреждение защитника "синих" Бена Чилвелла, которое игрок получил в матче 5-го тура ЛЧ с "Ювентусом" (4:0).

"У него частичная травма крестообразных связок. Мы решили осторожно его лечить, в следующие шесть недель многое станет понятно. Сейчас хирургическое вмешательство не входит в наши планы".

"У нас позитивный настрой, так как изначальная реакция тела Бена была положительной. Пока мы концентрируемся на том, чтобы Чилвелл вернулся через 6 недель, мы не спешим".