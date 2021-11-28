  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Было подозрение на кресты. Стало известно, сколько пропустит из-за травмы колена защитник Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Было подозрение на кресты. Стало известно, сколько пропустит из-за травмы колена защитник Челси

Англия
(1 голосов)

Алонсо готов подстраховать...

Было подозрение на кресты. Стало известно, сколько пропустит из-за травмы колена защитник Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На пресс-конференции менеджер "Челси" Томас Тухель прокомментировал повреждение защитника "синих" Бена Чилвелла, которое игрок получил в матче 5-го тура ЛЧ с "Ювентусом" (4:0).

"У него частичная травма крестообразных связок. Мы решили осторожно его лечить, в следующие шесть недель многое станет понятно. Сейчас хирургическое вмешательство не входит в наши планы".

"У нас позитивный настрой, так как изначальная реакция тела Бена была положительной. Пока мы концентрируемся на том, чтобы Чилвелл вернулся через 6 недель, мы не спешим".

Читайте такжеА зачем нужен Лукаку? Защитники Челси в текущем сезоне приняли участие в 26 забитых голах

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Бен Чилвелл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...